"Covid-19, rifinanziare le zone franche urbane": la proposta di Cna ai parlamentari

giovedì, 16 aprile 2020, 13:35

Rifinanziare il meccanismo degli sgravi fiscali delle Zone Franche Urbane. E' la proposta di Cna avanzata dal Presidente Paolo Bedini al consiglio camerale in occasione della riunione videoconferenza dei presidenti delle associazioni. Cna sta spingendo per la Fase 2 ma, come anticipato, nel rispetto di un protocollo di sicurezza che sia condiviso e su base regionale. Per la principale associazione degli artigiani, le Zone Franche Urbane sono uno strumento che ha funzionato che può già contare su un data-base di aziende e su un'esperienza pregressa. Erano state circa 1.400 le imprese dei comuni di Massa e di Carrara ad essere ammesse ai benefici derivanti dagli sgravi fiscali. "La provincia di Massa Carrara – spiega Bedini – dopo quest'emergenza sanitaria sarà ancora più in crisi di prima. Non sarà complessa ed aggravata. La metà delle aziende, le piccole aziende, le micro aziende, ha perso fatturati che mai recupererà. Non c'è liquidità, i sostegni nazionali sono in ritardo e non saranno sufficienti. Proporremo questa proposta – anticipa Bedini - ai deputati e senatori del nostro territorio".

Sono nerissime le previsioni anche per il periodo post-Covid considerando il periodo luglio dicembre: le imprese subiranno un ulteriore calo di fatturato del 35% e dell'occupazione al 20%. "Sono a rischio migliaia di posti di lavoro e di aziende. Nessuno parla dell'edilizia, delle estetiste, dei parrucchieri, dei piccoli commercianti: l'emergenza sanitaria sta provocando una voragine dentro il ventre di imprese che si basano sulla fatica, sulle ore di lavoro e non sulla finanza o altri meccanismi". Cna rivedrebbe però le modalità di accesso abbassando la soglia per fare le richieste: "Ora serve aiutare le imprese più piccole che sono quelle lasciate più sole dal Governo. – spiega ancora Bedini – Il meccanismo del credito d'imposta è quello giusto ed è quello da riproporre". Ma Cna chiede anche agli istituti di credito di portare la linea di extra credito almeno al 50% rispetto a quella deliberata. Se un'azienda ha ottenuto un fido di 10 mila euro questo fido dovrebbe, secondo Cna, essere portato almeno a 15mila euro e così via con le stesse condizioni ovviamente. La liquidità è l'altro grande tema a tenere banco: "Senza liquidità le imprese non verseranno nemmeno i contributi – conclude Bedini – Rischiamo di trasformare una temporanea emergenza sanitaria in una perenne emergenza economica. Bisogna dare ora soldi alle imprese e alle famiglie per alimentare i consumi altrimenti sarà il disastro".