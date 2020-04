Covid19, De Pasquale: «Finalmente il dato sui guariti: sono otto»

martedì, 21 aprile 2020, 22:17

Covid19, De Pasquale e il consueto appuntamento quotidiano con i suoi cittadini: "Dopo varie richieste oggi l’azienda sanitaria ha finalmente iniziato a comunicarci anche i dati sulle guarigioni. Dall’inizio dell’epidemia risultano quindi 8 persone che dopo aver contratto il covid-19 si sono negativizzate, superando l’infezione. In particolare 3 guarigioni risalgono alle settimane passate mentre 5 sono di questi giorni. Oltre ai nuovi casi positivi di oggi, uno, vi aggiorniamo dunque sull’andamento generale del contagio. In città risultano 184 positivi, 21 deceduti e 8 guariti. Le persone in quarantena, avendo avuto contatti stretti con casi positivi, sono 150. Per quanto riguarda invece i provvedimenti a sostegno delle persone più colpite dalla crisi economica innescata dal Coronavirus, oggi la giunta ha approvato su proposta dell’assessore al Sociale Anna Galleni la pubblicazione di un avviso pubblico per l’assegnazione di contributi economici a sostegno del pagamento del canone di locazione. Il contributo sarà assegnato sulla base di una graduatoria a lavoratori dipendenti o autonomi con ISEE non superiore a Euro 28.684,36 e che, in conseguenza dell’emergenza da Covid-19 abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro o abbiano avuto una diminuzione del reddito del nucleo familiare in misura non inferiore al 30% rispetto alle corrispondenti mensilità dell’anno 2019. Tutti i dettagli sulle modalità di accesso e i criteri di compilazione della graduatoria saranno resi noti con un’apposita comunicazione del Settore Sociale che sarà pubblicata insieme alla delibera di giunta sul sito del comune di Carrara. Ovviamente non appena sarà possibile accedere all’avviso pubblico, probabilmente in settimana, ve ne daremo tempestivamente notizia. Vi chiedo quindi di non telefonare al settore perché è già oberato dalla gestione delle domande per il sostegno alimentare. Concludo dando una breve risposta alle tante segnalazioni che mi sono arrivate in merito alla distribuzione delle mascherine nei punti vendita delle grandi catene. Premesso che la gestione della distribuzione è completamente a cura della Regione Toscana, la consegna avviene sempre e solo a titolo gratuito. Dunque non è necessario fare la spesa per avere le mascherine. Ricordo inoltre che la Regione ha garantito nuove forniture e che quindi non è necessario accalcarsi nei supermercati o nelle farmacie perché nei prossimi giorni la distribuzione proseguirà. Invito tutti a tenere comportamenti civili e a continuare a rispettare le misure di precauzione: uscire solo se necessario, mantenere la distanza di sicurezza e grande attenzione all’igiene delle mani".