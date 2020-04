Covid19, De Pasquale: «Tre morti, 6 nuovi casi. Dobbiamo continuare a restare all’erta»

domenica, 19 aprile 2020, 21:56

Covid19, De Pasquale: È purtroppo oggi è un’altra giornata di grande dolore per la nostra città. L’azienda sanitaria ci ha comunicato il decesso di tre persone. Una donna di 90 anni e un uomo di 74, deceduti al Noa e un’altra donna di 74 anni deceduta a domicilio. Si tratta di una perdita grandissima e ci stringiamo con enorme affetto alle famiglie e ai cari di queste persone, portate via da questa terribile malattia. Il trend dei contagi non registra rallentamenti significativi e anche oggi ci sono stati comunicati 6 nuovi casi positivi sul territorio. Uno di questi è quello della donna di 74 anni deceduta a domicilio. Questi dati, dolorosi, ci dicono che dobbiamo continuare a restare all’erta e ad attenerci a tutte le precauzioni indicate dal governo. Limitare le uscite, mantenere la distanza di sicurezza, lavarci cono grande attenzione le mani e indossare la mascherina che da oggi è obbligatoria. Da domani sarà distribuita la seconda tranche di mascherine messe a disposizione dalla Regione Toscana. Questa volta sarà la stessa regione a gestire la consegna che avverrà attraverso la grande distribuzione e le farmacie, comunali e private. Per avere le mascherine dovrete esibire la tessera sanitaria o il codice fiscale. Voglio ricordarvi che non è necessario fare alcuna corsa per aggiudicarsi le mascherine: la Regione garantisce con questa distribuzione una confezione di 5 pezzi a persona e tutti ormai hanno ricevuto quelle consegnate nei giorni scorsi dalla Protezione civile. Auspico quindi che non ci siano assembramenti o resse davanti ai punti di distribuzione. Secondo le informazioni a nostra disposizione, per quanto riguarda la grande distribuzione i negozi interessati sul nostro territorio comunale sono: Coop di piazza Berlinguer, Esselunga di Turgliano, Conad di via La Perla e Conad di via Carriona, zona Lugnola. Negli orari di apertura di market e supermarket, le postazioni per la distribuzione saranno attive dalle 9 alle 16.