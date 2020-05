Crudeli (Pd): "Centri estetici, pazientare per riaperture"

Altre notizie brevi

giovedì, 30 aprile 2020, 17:13

Dal 4 maggio riprende in sicurezza l’attività diabetologica. Tutti i pazienti già prenotati saranno preventivamente contattati telefonicamente per confermare o modificare l’orario della visita e per verificarne lo stato di salute.

giovedì, 30 aprile 2020, 16:43

"Come Sindaci - affermano Luca Baroncini, Michele Conti e Francesco Persiani, rispettivamente Sindaci di Montecatini Terme, Pisa e Massa - eravamo particolarmente interessati e con noi anche tanti nostri concittadini ad un atto, presentato dal Gruppo consiliare della Lega, che chiedeva di favorire una maggiore importanza e centralità del ruolo...

giovedì, 30 aprile 2020, 16:15

Nei giorni scorsi è avvenuta la consegna di dispositivi individuali di protezione destinati agli operatori sanitari operanti nella struttura dell'ospedale di Fivizzano.

giovedì, 30 aprile 2020, 16:12

L'amore vince sempre, anche al tempo del Coronavirus.

giovedì, 30 aprile 2020, 16:09

Proseguono i test sierologici, quelli per individuare anticorpi generati dal virus, sui cittadini e lavoratori toscani più esposti a rischi di contagio. La priorità è stata data all’inizio ad operatori sanitari, medici, forze dell’ordine e ospiti delle case di riposo.

giovedì, 30 aprile 2020, 13:37

La sala operativa della protezione civile ha emesso un codice giallo per vento dalla mezzanotte di oggi, giovedì, alla mezzanotte di domani, venerdì 1 maggio.

mercoledì, 29 aprile 2020, 15:54

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di Silvio Belatti, presidente Assoarma Massa Carrara, interviene in merito alle cerimonie legate alla Festa della Liberazione."Leggiamo oggi sulle cronache locali, un nuovo comunicato dell'ANPI sulle cerimonie legate alla ricorrenza del 25 aprile.Nel merito, Assoarma di Massa e Carrara ha inviato una nota a S. E.

mercoledì, 29 aprile 2020, 15:43

"Con la bella stagione - afferma Elisa Montemagni, capogruppo della Lega in consiglio regionale - molte persone, principalmente per svago, si dedicano alla pesca, magari in riva al mare." "Crediamo, quindi - prosegue il consigliere - che tale attività debba essere autorizzata, favorendo anche così un minimo di fatturato per...

mercoledì, 29 aprile 2020, 10:26

"Sono rincuorato e sollevato per la completa guarigione del sindaco Gianni Lorenzetti, al quale auguro buon lavoro." Inizia con un augurio al sindaco di Montignoso l'intervento del consigliere Lega Andrea Cella, che puntualizza poi alcune richieste all'Amministrazione comunale.

martedì, 28 aprile 2020, 14:34

Ancora solidarietà per l'emergenza Covid-19 all'ospedale Apuane. La BQS S.r.l. di Massa ha donato 250 tute protettive per la terapia intensiva e una termosaldatrice con 500 metri di carta pergamina per la preparazione dei farmaci del laboratorio galenico.