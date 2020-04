De Pasquale, fase2: "Se ami la tua città, mantieni le distanze"

"Buona sera



Oggi l’azienda sanitaria ci ha comunicato un nuovo caso positivo e una guarigione.



Come avete sentito ieri sera nel corso della comunicazione del presidente del consiglio dei ministri dal 4 maggio sono in arrivo nuove misure per la gestione dell’emergenza sanitaria innescata dall’epidemia di Coronavirus. Lo spirito dell’ultimo decreto è quello di fare qualche concessione rispetto alle limitazioni imposte finora in cambio di una richiesta di assunzione di responsabilità da parte dei singoli cittadini. In particolare diversi passaggi del provvedimento richiamano al mantenimento del distanziamento sociale, uno dei punti cardini del decreto.

Questo sarà fondamentale anche e soprattutto nei luoghi di lavoro visto che dalla prossima settimana sarà dato il via libera alla ripresa di alcune importanti settori. Per questo voglio invitare tutti, dipendenti e datori di lavoro al più stretto rispetto delle norme e dei protocolli nel rispetto della salute di tutti.



Dopo il via libera a manifatturiero, commercio all’ingrosso ed edilizia annunciato con il decreto di ieri è stato anticipato che dal 18 maggio potrebbe ripartire anche il commercio al dettaglio. IN vista di questa scadenza la nostra amministrazione si è attivata per dare sostegno a un settore tanto strategico quanto in difficoltà. Oltre ad aver sospeso già a inizio aprile i termini di scadenza dei pagamenti di Tari, Tosap, Icp, Canone e contributo attività estrattiva, abbiamo aderito alla proposta di Anci per la cancellazione della Tari relativa all'anno 2020 per le attività economico produttive chiuse, sia per legge che per le conseguenze dell'emergenza Covid. Inoltre stiamo studiando una serie di provvedimenti mirati, come la possibilità di ampliare la superficie destinata all’uso di suolo pubblico senza ulteriori esborsi, anche per agevolare il rispetto delle distanze di sicurezza imposto dall’emergenza sanitaria per bar e ristoranti. Sempre dal 18 maggio è stata annunciata la riapertura dei musei, ma dalle verifiche che abbiamo fatto è emerso che il via libera riguarda solo le sedi espositive e i luoghi culturali all'aperto e dunque non si applica a Carmi, Cap/Mudac e Museo del Marmo.



Concludo dando qualche risposta alle domande più frequenti che mi sono state poste dall’annuncio delle nuove disposizioni. In primo luogo il decreto autorizza dal 4 maggio la riapertura dei parchi ma non delle aree ludiche attrezzate che per ora devono restare chiuse. Inoltre viene concessa la possibilità di fare attività sportiva all’aperto ma nel rispetto della distanza di sicurezza e con il vincolo dei evitare gli assembramenti. Tanto per fare un esempio di sicuro interesse generale, questo significa che potrete andare in spiaggia per una corsa o una passeggiata, da soli o per accompagnare un figlio minore o una persona non autosufficiente; non potrete però fermarvi a prendere il sole, costruire un castello, fare uno spuntino.



Al di là delle sanzioni, il vero rischio che corre chi infrange queste regole è quello di contrarre o diffondere il virus, di ri-innescare un aumento dei contagi ed eventualmente un nuovo giro di vite da parte delle autorità. Tutte ragioni queste che dovrebbero essere sufficienti a convincere chiunque di noi ad attenersi scrupolosamente alle regole, nel tempo libero e sul posto di lavoro.



Perché parafrasando le parole del presidente del consiglio, se ami la tua città mantieni le distanze".