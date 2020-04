De Pasquale, «Il Monoblocco ritorna ospedale h24»

Altre notizie brevi

venerdì, 24 aprile 2020, 22:55

A seguito della pubblicazione del bando da parte dei Comuni di Carrara, Massa e Montignoso per l’assegnazione di contributi ai canoni di locazione conseguentemente all’emergenza epidemia Covid – 19 la FENAPI comunica la propria disponibilità a predisporre la prevista domanda con la necessaria documentazione compresa l’attestazione ISEE.

venerdì, 24 aprile 2020, 13:56

«Una misura essenziale a sostegno e protezione di tutti i soggetti che si trovano in situazioni di difficoltà a causa dell'emergenza determinata dal Coronavirus» è il primo commento dell'Assessore Giorgia Podestà dopo l'approvazione in Giunta della Delibera per l'assegnazione di contributi economici per i canoni di locazione.

venerdì, 24 aprile 2020, 12:08

Dal 4 al 10 maggio si svolgerà l’International Coaching Week, una manifestazione tenuta a livello mondiale che viene organizzata ogni anno dal 1999 da ICF (International Coach Federation) la più grande organizzazione di Coach professionisti al mondo.

venerdì, 24 aprile 2020, 11:55

Nel rispetto di tutte le misure previste domani, 25 aprile, alle ore 12, il presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti, il sindaco di Massa, Francesco Persiani e l'Anpi deporranno una corona al Monumento al Partigiano, a Massa, in Largo Matteotti.

venerdì, 24 aprile 2020, 11:55

Da martedì 5 maggio, in occasione della giornata internazionale dell'ostetrica nell'anno dell'infermiere e dell'ostetrica, saranno riattivati i servizi "Partorire con Noi" di accoglienza per la gravidanza a termine nel reparto di Ostetricia dell'ospedale Apuane che, adattandosi all'emergenza Covid, si svolgeranno su piattaforma virtuale con la solita calendarizzazione del mercoledì pomeriggio rivolgendosi gruppi...

giovedì, 23 aprile 2020, 22:22

Covid19, il sindaco Francesco De Pasquale: Questa sera l’azienda sanitaria ci ha comunicato due nuovi casi, uno ricoverato in ospedale e uno a domicilio. Questa sera mi preme informarvi che è stato pubblicato sul sito del Comune di Carrara il bando per il contributo affitti rivolto ai lavoratori colpiti dalla crisi economica...

giovedì, 23 aprile 2020, 17:39

A seguito della pubblicazione del bando da parte del Comune di Carrara per l’assegnazione di contributi ai canoni di locazione conseguentemente all’emergenza epidemia Covid – 19 la FENAPI comunica la propria disponibilità a predisporre la prevista domanda con la necessaria documentazione compresa l’attestazione ISEE.

giovedì, 23 aprile 2020, 17:02

Sabato 25 aprile, alle ore 10.30, il Sindaco di Carrara Francesco De Pasquale e il Presidente del Consiglio Comunale Michele Palma celebreranno insieme ad A.N.P.I. (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) il 75° anniversario della Liberazione.

giovedì, 23 aprile 2020, 15:32

Nausicaa Spa ricorda che, in occasione delle festività del 25 aprile e del 1° maggio, ci saranno alcune variazioni nel calendario della raccolta differenziata. Ecco, di seguito, i cambiamenti da rammentare:

giovedì, 23 aprile 2020, 15:14

Carrara Studi Aperti non potrà dare al pubblico la possibilità di visitare gli studi come nelle precedenti edizioni: è stato pensato, quindi, un format digitale che permetterà di continuare a dar voce e far conoscere gli artisti e i collaboratori di questo progetto a quanti vogliono scoprire l’Arte in tutti...