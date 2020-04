Dei: "Famiglie in difficoltà, amministratori taglino i compensi"

domenica, 5 aprile 2020, 16:29

Roberta Dei interviene in merito alla distribuzione dei buoni spesa alle famiglie in difficoltà del comune di Massa.



"Finalmente - dichiara - vengono distribuiti i buoni spesa alle famiglie in difficoltà con i soldi inviati dal Governo Conte, ma non sono ancora sufficienti perché la crisi durerà ancora mesi. Quello che consiglio a Persiani e alla sua Giunta è tagliarsi i compensi di carica del 50% fino alla fine del 2020. I tagli dovrebbero riguardare nella stessa misura anche il Presidente Benedetti e tutti gli amministratori delle partecipate comunali. I consiglieri comunali hanno già contribuito a Marzo e, come ho espresso in settimana nella videoconferenza istituzionale, non dovrebbero riprendere i lavori delle commissioni consiliari per lasciare i nostri gettoni di presenza nel capitolo di bilancio aperto dall’assessore Baratta per far confluire le donazioni".



"Purtroppo - conclude - in maniera irresponsabile la maggioranza ha deciso di voler riaprire il lavoro ordinario delle commissioni. Adesso è necessario soltanto fare un consiglio comunale in aula e non in videoconferenza, attrezzandoci per il distanziamento sociale, dove discutere di emergenza Covid19 e delle sue implicazioni sul tessuto socio-economico di Massa. Gli appelli che si leggono e sentono sui media e i social chiedono alla politica di affrontare i problemi derivanti dal “coronavirus”. Cosa intendiamo fare per le tasse comunali? Intediamo cancellarle per i mesi di chiusura degli esercizi commerciali? Oppure preferiamo che l’Amministratore di Master scateni conflitto con i sindacati? Persiani dimezzi lo stipendio a Panesi per tutto il 2020 per contribuire a tagliare qualche tassa come la Tari. L'assessore al Bilancio Baratta mi è sembrato disposto ad ascoltare tutti affrontando il tema emergenziale, credo sia consapevole che stiamo andando a sbattere contro un muro e che servano manovre di finanza locale decisamente espansive ma bisogna trovare le risorse. Abbiamo negozi, uffici chiusi a cui viene chiesto di pagare gli affitti, quanto pensiamo che possano resistere senza un aiuto anche locale? E alle persone in affitto che diciamo mentre non lavorano e hanno perso lo stipendio? Venite a farvi un selfie con noi che ti diamo una mascherina?"