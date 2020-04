"Distretto Socio Sanitario di via Mazzini: SdS ed Asl non avvisano in tempo e fanno di testa loro"

lunedì, 27 aprile 2020, 21:16

La sospensione dei servizi presso il Distretto Socio Sanitario di Pontremoli, disposta ieri dalla Società della Salute della Lunigiana, è una decisione che l'Amministrazione comunale di Pontremoli ha giudicato "frettolosa e sbagliata, oltre che assunta in spregio ai rapporti istituzionali che avrebbero voluto una condivisione della scelta con il Comune".

La decisione è stata presa in seguito ad un cedimento di una piccola porzione di intonaco lungo uno dei portici della sede del Distretto di Piazza Dodi. L'immobile è attualmente di proprietà del Comune di Pontremoli (pur essendone prevista la cessione gratuita ad Asl al momento della decorrenza – già avvenuta - dell'ammortamento del mutuo acceso per finanziarne la ristrutturazione), mentre la sua manutenzione è disciplinata a carico dell'Asl medesima.

"È doveroso chiarire che l'Amministrazione Comunale è stata, stranamente, informata del fatto soltanto nel pomeriggio del 24 aprile.- ha precisato Jacopo Ferri - Inoltre, ella non è stata neppure invitata a confrontarsi con i tecnici aziendali che, a quanto si legge, avrebbero effettuato un sopralluogo. Ed infine ella non era stata allertata in precedenza in merito a difficoltà di tale natura".

Ferri informa che l'Ufficio tecnico comunale è intervenuto prontamente nella mattina del 25 aprile ed in quella odierna per verificare la situazione. I sopralluoghi e la battitura del soffitto effettuati non hanno, sino ad ora, rilevato altre particolari criticità e, è stato possibile individuare soluzioni ed appositi percorsi alternativi che potrebbero evitare il disposto spostamento di servizi e di attrezzature, invece previsto dall'azienda.

"Per questo motivo –ha spiegato Ferri - è stata formalizzata espressa richiesta di svolgere domani un incontro congiunto sui luoghi, alla presenza di tecnici ed amministratori, affinché possano essere prese decisioni ragionate e condivise".

"Resta fermissima la volontà del Comune di Pontremoli di limitare al massimo, anche in questi giorni, i disagi agli utenti circa la fruibilità dell'operatività del Distretto Sociosanitario di Piazza Dodi e comunque la volontà di non privare assolutamente, per il futuro, la Città di tali fondamentali servizi (e semmai di continuare a chiedere di implementarli) presso l'immobile a suo tempo individuato anche per la sua strategica posizione nella parte più a sud del centro storico cittadino. – ha continuato Ferri - In proposito – ospitando il fabbricato, nei piani superiori, anche alloggi di edilizia popolare – nella recente assemblea del LODE di Massa Carrara è stato approvato su richiesta del Comune di Pontremoli l'investimento di € 200.000 per il rifacimento delle relative facciate interne ed esterne"