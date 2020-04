Distribuzione kit di mascherine agli ingressi dei supermercati e farmacie

Altre notizie brevi

domenica, 19 aprile 2020, 21:56

Covid19, De Pasquale: È purtroppo oggi è un’altra giornata di grande dolore per la nostra città. L’azienda sanitaria ci ha comunicato il decesso di tre persone. Una donna di 90 anni e un uomo di 74, deceduti al Noa e un’altra donna di 74 anni deceduta a domicilio. Si tratta di una...

sabato, 18 aprile 2020, 18:29

I Socialisti partecipano commossi al dolore di Andrea Vannucci per la perdita della mamma Mariella Sergiampietri, assistita con affetto e dedizione fino agli ultimi istanti. In tempi terribili, in cui tanti decessi avvengono in una tragica solitudine, è piccola ma significativa consolazione sapere che Mariella è spirata serenamente circondata dall'affetto...

sabato, 18 aprile 2020, 15:47

La circolazione veicolare è interrotta sulla Sp 42 del Cirone, Comune di Pontremoli, all'altezza del km 5,5, dove è stato chiuso il ponte per criticità del corpo stradale e della struttura sottostante.

sabato, 18 aprile 2020, 14:20

Alessandro Esperti, referente del comitato di tutela delle partita Iva Ms-Sp, si scaglia contro chi governa convinto che le aziende abbiano bisogno di liquidità immediata. "Sono 40000 le partite iva italiane che non hanno ricevuto il bonus da euro 600,questo governo abbatte i più deboli mentre favorisce l'arricchimento dei professionisti...

sabato, 18 aprile 2020, 13:36

"Il nostro allarme è stato raccolto dalla Regione Toscana e apprezziamo l'impegno preso per dare un sostegno concreto alle aziende floricole e del latte ovinocaprino. Un passo necessario e urgente che però ne richiede subito altri, con interventi più ampi. Ma è un buon inizio".

venerdì, 17 aprile 2020, 17:48

Il grazie dell'Azienda USL Toscana nord ovest al Rotary club di Carrara e Massa per l'importante donazione di un ecografo polmonare di ultima generazione del valore di oltre 30.000 euro.

venerdì, 17 aprile 2020, 14:09

"Nonostante fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria sia stata premura di questa amministrazione tenere informato il Consiglio comunale, tramite i capigruppo di maggioranza e di minoranza, sull’evoluzione della situazione; nonostante il sindaco Francesco Persiani abbia chiesto che almeno la commissione sociale continuasse ad essere convocata, seppur con minor frequenza e nel rispetto...

venerdì, 17 aprile 2020, 12:55

Il Consiglio Comunale di Carrara esprime sentimenti di vicinanza e cordoglio al consigliere Andrea Vannucci per la perdita della sua amata mamma.

venerdì, 17 aprile 2020, 12:51

Molti l’hanno vista nel corso delle iniziative dello scorso anno sui 160 anni della Provincia di Massa-Carrara: per chi l’ha persa, ma anche per chi vuole approfondire i contenuti, o semplicemente rivederla, la mostra “È una storia di tutti” sull’archivio storico della amministrazione provinciale diventa virtuale e navigabile sul sito...

venerdì, 17 aprile 2020, 12:46

Da venerdì 17 aprile riparte il servizio gratuito di ritiro rifiuti ingombranti a Carrara. Il servizio a domicilio a opera del settore igiene urbana di Nausicaa Spa era stato sospeso in seguito all'entrata in vigore delle misure restrittive dovute all'emergenza coronavirus.