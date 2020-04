Donazione del Rotary Club alla sanità apuana

Altre notizie brevi

mercoledì, 1 aprile 2020, 21:01

Il gruppo consiliare del partito democratico, composto da Luca Poletti e Andrea Strambi, giudica positivamente il lavoro del governo guidato da Giuseppe Conte.

mercoledì, 1 aprile 2020, 18:56

L'Unità di crisi aziendale per la gestione dell'emergenza Covid-19 dell'Azienda USL Toscana nord ovest informa che è partita la sperimentazione dei test sierologici per la ricerca degli anticorpi IgM e IgG al Sars-CoV-2.

mercoledì, 1 aprile 2020, 17:32

La Segreteria Provinciale Lega non può esimersi dal rispondere alle polemiche gratuite lanciate in questi giorni da parte dei due parlamentari PD e 5stelle, Martina Nardi e Riccardo Ricciardi. "Due parlamentari - si legge nella nota - che dovrebbero lavorare per il territorio che rappresentano, invece sono spariti non solo...

mercoledì, 1 aprile 2020, 16:41

I consiglieri Eleonora Cantoni, Giovanbattista Ronchieri, Nicola Martinucci, Sabrina Marchi, Antonio Cofrancesco e Alessandro Amorese intervengono così in una nota."Abbiamo saputo per vie traverse che ieri il governatore Rossi è stato al Noa. Ciò ci fa piacere. Finalmente è venuto in visita al nostro ospedale dove era atteso da tempo.

mercoledì, 1 aprile 2020, 15:59

A seguito dell'emergenza Covid, al fine di fornire un servizio alla cittadinanza, l’accesso per informazioni, consulenze e visite avviene esclusivamente in modalità telefonica ai seguenti numeri:- Consultorio di Massa: 0585/493770 dal lunedì al venerdì h 8.30-13 e lunedì h 14-17- Consultorio di Avenza: 0585/657814 dal lunedì al sabato h 8.30-13...

mercoledì, 1 aprile 2020, 15:26

Il gruppo Praticamente Democratici di Pontremoli denuncia la diffusione di articoli sensazionalistici e che sviano dall’informazione di quel che accade nel nostro territorio, altamente colpito dall’emergenza COVID-19.

mercoledì, 1 aprile 2020, 14:35

Fermare la vendita degli immobili Asl e del patrimonio regionale utilizzabili per le necessità legate alla pandemia e requisire temporaneamente alcune grandi strutture private utili in fase di emergenza, a partire da aree particolarmente colpite dall'emergenza come Massa e Carrara.

mercoledì, 1 aprile 2020, 14:31

Le segreterie territoriali Filctem, Femca e Uiltec insieme alle RSU di 2IRete Gas e Gaia denunciamo tutto ai sindaci e prefetti: "Stiamo assistendo in questi giorni a comportamenti preoccupanti e scandalosi da parte delle aziende del settore gas-acqua a livello nazionale e territoriale.

mercoledì, 1 aprile 2020, 14:10

Il presidente della Regione Toscana ha ringraziato la Banca d'Italia per la concessione di un contributo speciale di 3 milioni di euro che sarà destinato alla realizzazione di 51 posti letto di terapia intensiva atti a fronteggiare l'emergenza covid-19 nelle strutture di Carrara e Massa, ambedue nel territorio dell'AUSL Nord Ovest."Ho appena appreso...

mercoledì, 1 aprile 2020, 13:25

"Ancora una volta, con nostro grande rammarico, siamo costretti a smentire in maniera categorica le dichiarazioni fatte sui media dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord". Così, in una nota, la Segreteria Regionale FILBI UIL.