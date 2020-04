Emergenza Coronavirus, Lega giovani avvia raccolta alimentare

lunedì, 20 aprile 2020, 14:29

Filippo Frugoli, commissario provinciale Lega giovani, e Sofia Anna Galeotti, commissario comunale Lega giovani, intervengono in merito all'attuale emergenza annunciando una raccolta alimentare.



"La crisi che stiamo affrontando - esordiscono - sta avendo ripercussioni anche a livello sociale ed economico: molte persone hanno difficoltà anche solo a procurarsi il cibo. Ora più che mai é importante stare vicino ai nostri concittadini in difficoltà. Per questo motivo come Lega Giovani abbiamo deciso di dare il nostro contributo".



"Oggi - spiegano - inizieremo una raccolta alimentare presso il supermercato Ekom di Massa, sito in Via del Cesarino 9. La raccolta si effettuerà tutte le mattine dalle ore 9 alle ore 12, da lunedì 20 a venerdì 24 Aprile. Il tutto avverrà con la massima sicurezza, rispettando le regole per prevenire il contagio: I volontari impiegati saranno saranno tutti in possesso dei Dpi necessari".



"Il materiale raccolto - concludono - verrà interamente consegnato al Comune di Massa, che provvederà a recapitarlo alle famiglie in difficoltà."