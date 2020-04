Emergenza Covid-19: gruppo di psicologi per sostegno ai cittadini, attivo un numero telefonico per chi cerca aiuto e supporto

Altre notizie brevi

giovedì, 16 aprile 2020, 18:46

Al fine di procedere con il programma di graduale riapertura degli ospedali della Lunigiana, dopo la ripresa dell’attivita’ di ricovero da 118 all’ospedale di Pontremoli da sabato 18 aprile identico protocollo verrà attivato per l’ospedale di Fivizzano.

giovedì, 16 aprile 2020, 17:27

La Regione stringe i tempi per portare il segnale della telefonia mobile nelle località scoperte. Entro maggio si terrà la conferenza dei servizi che autorizzerà tutti gli interventi che gli operatori telefonici si sono dichiarati disposti a realizzare: si tratta di installare nuove antenne o potenziare impianti già esistenti in frazioni o...

giovedì, 16 aprile 2020, 15:11

Prendere un caffè equivale a concedersi un momento di pausa per ricaricarsi: Caffè Corsini, storica torrefazione di Arezzo, per ringraziare il personale sanitario per il duro lavoro che sta svolgendo in questo periodo di emergenza dettata dal Covid-19, ha deciso di donare i suoi prodotti all'Ospedale Apuane di Massa e ad altri 9 ospedali...

giovedì, 16 aprile 2020, 14:47

Il gruppo Alternativa Civica Massa chiede di riaprire le attività, gestendo in modo sicuro la transizione. "In Italia - esordisce - abbiamo fatto il lockdown più duro di tutti i paesi del mondo, a parte la Cina. Nonostante i divieti molto forti, la bontà dei nostri sacrifici purtroppo non è ancora così evidente.

giovedì, 16 aprile 2020, 13:53

"Non possiamo più aspettare: il Governo estenda subito il Bonus Cultura a tablet e PC!" dichiara Filippo Frugoli, Coordinatore Provinciale Lega Giovani."Già lo scorso 21 marzo abbiamo presentato la proposta tramite l'onorevole Luca Toccalini, coordinatore federale Lega Giovani, ma fino ad ora il Governo ha completamente ignorato le richieste di...

giovedì, 16 aprile 2020, 13:46

La FENAPI di Massa Carrara informa che sono aperte le iscrizioni ai Nidi d'Infanzia del comune di Massa per l'anno educativo 2020-2021. Quest'anno il bando presenta alcune novità: la domanda deve essere fatta solo per nuove iscrizioni, i bambini già iscritti e frequentanti i nidi nell'anno educativo 2019-2020 sono confermate...

giovedì, 16 aprile 2020, 13:37

I dipendenti della Provincia di Massa-Carrara sono in lavoro agile, o come si dice in smart working, oramai dalla metà di marzo, con le presenze in ufficio ridotte all’essenziale e a rotazione per le attività che in modo indifferibile devono essere svolte in presenza.In questa modalità si è comunque conclusa...

giovedì, 16 aprile 2020, 13:35

Rifinanziare il meccanismo degli sgravi fiscali delle Zone Franche Urbane. E' la proposta di Cna avanzata dal Presidente Paolo Bedini al consiglio camerale in occasione della riunione videoconferenza dei presidenti delle associazioni. Cna sta spingendo per la Fase 2 ma, come anticipato, nel rispetto di un protocollo di sicurezza che...

giovedì, 16 aprile 2020, 13:32

Ecco i film consigliati, dal 17 al 25 aprile, da Il Nuovo La Spezia, Astoria Lerici e Garibaldi Carrara.Programmi:CINEMA IL NUOVO LA SPEZIAASTORIA LERICIGARIBALDI CARRARAL'AMORE PER IL CINEMA AL TEMPO DEL CORONAVIRUSIn ottemperanza al nuovo decreto del Presidente del Consiglio e ulteriori disposizioni attuative IL NUOVO LA SPEZIA-ASTORIA LERICI-GARIBALDI CARRARA...

mercoledì, 15 aprile 2020, 18:51

Il ponte di via Trieste non presenta alcuna lesione strutturale, ma una macchia di umidità in corrispondenza delle riprese dell’intonaco fresco su secco. Lo ha stabilito l’ingegner Giusti nella relazione presentata su richiesta del sindaco Francesco Persiani e dell’assessore ai Lavori pubblici Marco Guidi al termine di un sopralluogo alla...