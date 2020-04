Emergenza sanitaria: a Massa un consiglio comunale ad hoc

venerdì, 17 aprile 2020, 14:09

"Nonostante fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria sia stata premura di questa amministrazione tenere informato il Consiglio comunale, tramite i capigruppo di maggioranza e di minoranza, sull’evoluzione della situazione; nonostante il sindaco Francesco Persiani abbia chiesto che almeno la commissione sociale continuasse ad essere convocata, seppur con minor frequenza e nel rispetto delle normative sanitarie, e ciò sia per comunicare le informazioni relative all’emergenza e su quanto posto in essere dall’amministrazione comunale sia per la necessità dei consiglieri di essere edotti e consentire loro di fornire un contributo fattivo; nonostante l’amministrazione massese si sia attivata (primo comune in provincia) per la convocazione in videoconferenza del Consiglio comunale; che infatti il primo Consiglio si è tenuto il 10 aprile e, in quella occasione, il sindaco ha relazionato su ciò che sta accadendo; nonostante gran parte dei consiglieri di opposizione abbiano impiegato il tempo ordinario a loro disposizione per sollevare polemiche piuttosto che dare contribuiti concreti, per poi successivamente lamentarsi di scarsa considerazione; nonostante sia sempre stata mantenuta la massima trasparenza sulle notizie della pandemia in corso e sulle iniziative attuate con quotidiani video messaggi del sindaco diffusi sia dagli organi di stampa sia tramite social network, prendiamo atto che, nonostante tutto ciò premesso, l’opposizione ha chiesto la convocazione di un ulteriore Consiglio comunale dedicato all’emergenza Covid-19". Così l'amministrazione comunale massese in una nota stampa.

"Dal momento che la richiesta, seppure legittima dal punto di vista formale non avrebbe ragione di esistere alla luce di tutto quanto sopra riferito, l’amministrazione comunale - spiega - nella persona del sindaco di concerto con il Presidente del Consiglio comunale Stefano Benedetti, dimostrando vieppiù, se ancora ve ne fosse bisogno, rispetto non solo formale verso le regole e il Consiglio comunale, ha immediatamente recepito l’istanza convocando per venerdì 24 aprile alle ore 15.00 una seduta avente ad oggetto l’emergenza sanitaria. Ed è stato fatto ben prima del termine previsto dal Regolamento, ovvero 20 giorni dalla presentazione della richiesta".

"E’ il segno più tangibile - conclude - che l’amministrazione comunale ha inteso ed intende continuare a dare circa un puntiglioso rispetto delle prerogative del Consiglio comunale, per mantenere alto il confronto politico-istituzionale e condividere tutti i percorsi nella forma e nei modi previsti dalle regole della democrazia, atteso altresì che nulla abbiamo da nascondere o temere rispetto al nostro operato."