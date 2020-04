FI: "Ci aspettiamo la doppia morale dal PD"

lunedì, 20 aprile 2020, 19:38

Non è stupita Forza Italia dalle critche mosse verso la consegna delle mascherine, dalla sinistra Toscana, ma non reputa altrettanto lecite le modalità con cui i DPI vengono forniti dalla Regione

"Infatti, gli attacchi strumentali fatti dal PD in merito ai primi due giorni di distribuzione delle mascherine alla cittadinanza da parte della nostra amministrazione di centrodestra sono sfociati addirittura in interrogazioni parlamentari che lamentavano principalmente un erroneo metodo che rischiava di produrre assembramenti fuoriI dalle farmacie" - ha spiegato Il Coordinatore Comunale di Forza Italia Domenico Piedimonte - Oggi, invece, senza alcun ritegno, siamo certi che sapranno mostrarci qualche ennesimo esempio di doppia morale per giustificare la vera situazione assurda venutasi a creare con le disposizioni varate dal Governatore Rossi per la consegna di ulteriori 30 mascherine al mese per ogni cittadino. - ha continuato Piedimonte

Le disposizioni prevedono che "A distribuire i dispositivi sarà personale adeguatamento formato che darà ai cittadini anche tutte le informazioni sul loro corretto utilizzo". Con riferimento alla distribuzione nei supermercati con i quali è stata sottoscritta un'intesa per la distribuzione " Ogni postazione sara' gestita da dipendenti del servizio sanitario regionale"

Secondo Forza Italia però, la distribuzione dei DPI nei supermercati nel Comune di Massa non avverrebbe con le giuste modalità, infatti la vice coordinatrice comunale Sonia Castellini, avrebbe documentato con prove audio e video un non corretto svolgimento dell'attività.

"I dipendenti regionali addetti alla consegna delle mascherine le rilasciano solo a chi ha effettivamente effettuato acquisti. Quindi, se non spendi non vinci le mascherina. Dai video si vede anche che anziché fornire informazioni sul loro corretto uso, si limitano a "lanciarle" nel carrello della spesa. Non viene richiesta la tessera sanitaria e quindi si può passare tranquillamente da un supermercato all'altro a fare incetta di mascherine." - ha siegato Piedimonte

Forza Italia fa sapere che non mancherà di segnalare immediatamente al Prefetto la situazione in atto: "Chiederemo al nostro coordinatore regionale On. Stefano Mugnai di preparare una interrogazione parlamentare per sapere se l'obbligatorietà della spesa era tra le linee guida indicate dal Governatore Toscano finalmente in scadenza. - ha continuato Piedimonte - Proprio colui che, prima da assessore regionale alla Sanità e poi come Governatore, ha affossata la nostra sanità, aiutato dal complice silenzio dei politici di sinistra che hanno amministrato Massa per oltre 30 anni. E che non hanno ben capito che necessitano di altri 30 anni di opposizione per capire come hanno fatto a distruggere il nostro tessuto socio-economico-sanitario della nostra amata città".