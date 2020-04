Forza Italia Giovani: “L’amministrazione comunale aullese faccia chiarezza sui locali in uso dalla Cooperativa Maris”

mercoledì, 22 aprile 2020, 14:46

Il vice coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani, Nicola Biglioli, chiede lumi sulla vicenda: “La Cooperativa Maris – esordisce - a gennaio si è aggiudicata l’appalto per la pulizia strade di tutto il territorio comunale. Ci risulta che la stessa abbia visionato molti spazi nel centro di Aulla, senza trovare un immobile che soddisfava i requisiti. Fin qui nulla di strano, salvo poi apprendere che l’attuale sede operativa della Cooperativa è il magazzino interrato del comune di Aulla”.

“Questo magazzino – afferma - è ora a tutti gli effetti la sede operativa della Maris, dove gli operai si cambiano, dove viene depositata tutta l’attrezzattura per la pulizia strade, come i carrelli, le scope e tutto il resto. Il locale invaso dalle macerie dell’alluvione del 2011, pericolante ed insalubre, senza impianti tecnologici e servizi igienici; come può essere utilizzato senza pregiudicare la salute e la sicurezza dei lavoratori? Inoltre l’assessore competente ha regolarmente dato in concessione i locali stipulando un contratto e percependo un canone di affitto o c’è un tacito assenso che permette ad una Cooperativa di sfruttare a titolo gratuito locali della collettività fatiscenti e pericolanti?”

“È risaputa la simpatia e l’ intesa che governa i rapporti tra sinistra e cooperative – incalza -, ma ora che abbiamo alzato il velo sulla situazione creatasi tra la giunta PD del comune di Aulla e la Coop Maris ci auguriamo anche di vedere per le strade di Aulla la spazzatrice meccanica per la pulizia delle strade, apparsa e garantita dal contratto di appalto ma, ad oggi, invisibile! Dov’è la spazzatrice?"