Forza Italia rigetta le accuse del Pd di aver strumentalizzato la vicenda dei migranti di Casa Betania

lunedì, 20 aprile 2020, 16:53

La segnalazione alle autorità dei richiedenti asilo di Casa Betania che giocavano una partitella a calcio nel campodei Gesuiti di Carrara è stata fatta dagli esponenti locali di Forza Italia, Gianni Musetti e Stefano Benedetti, che avevano evidenziato quella che, secondo loro, era una palese violazione delle attuali disposizioni previste in materia di covid 19 e quindi in pregiudizio della salute pubblica. Sull’argomento è tornato Giulio Zanetti, di Forza Italia Carrara, che ha riproposto gli stessi quesiti – peraltro già posti e chiariti dalle parti in causa– questa volta agli esponenti del Partito Democratico, dopo che ieri, quest’ultimi hanno manifestato solidarietà alla onlus Casa Betania, colpita da più esposti fatti dai partiti di centrodestra. Secondo il signor Zanetti, che ha fatto la sua valutazione sulla base dei pochi secondi del video girato da un cittadino residente nei pressi del campo dei Gesuiti che inquadrava solo una parte delle persone presenti, quindi, non sarebbero state adottate misure per tutelare la salute pubblica dall’associazione che gestisce il centro di accoglienza perché, appunto, dal video si nota che nessuno dei giocatori inquadrati indossava la mascherina.

“Gli esponenti di Forza Italia - ha detto il signor Zanetti a nome del suo partito - chiedono agli esponenti del PD di evitare critiche strumentali,giustificando comportamenti che, oltre a mettere in pericolo la salute pubblica, sono di cattivoesempio, e rappresentano un precedente una istigazione a non rispettare le leggi e le regole che, in questa situazione devono valere per tutti, anche in considerazione del fatto che tutti i cittadini, con grande sacrificio, stanno rispettando la quarantena.”.