Garibaldi Carrara, Il Nuovo e Astoria consigliano dal 4 all'11 aprile

Il CInema Garibaldi Carrara, Il Nuovo La Spezia e Astoria Lerici consigliano dal 4 all'11 aprile:



L'AMORE PER IL CINEMA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

In ottemperanza al nuovo decreto del Presidente del Consiglio e ulteriori disposizioni attuative IL NUOVO LA SPEZIA-ASTORIA LERICI-GARIBALDI CARRARA SONO CHIUSI

ma potete guardare i film CHE VI CONSIGLIAMO sul sofà

In un momento complesso e difficile come quello che tutto il Paese sta vivendo a causa dell'emergenza Coronavirus, che ha portato alla chiusura di cinema e teatri, e alla sospensione di ogni altra forma di manifestazione pubblica, abbiamo pensato a cosa un Cineclub potesse fare nel suo piccolo per aiutare la comunità: lanciare l'idea del cinema nel salotto.

Nei giorni che hanno seguito la temporanea riduzione del numero dei posti in sala, una volta comunicata la chiusura, in molti ci hanno scritto via mail e attraverso i canali social per dimostrare la propria vicinanza, chiedendoci di "portare il cinema nei salotti di casa loro". Proprio da questa bizzarra, ma quanto mai stimolante richiesta, siamo partiti

Ogni giorno nei tradizional orari del cinema proporremo film che consigliamo e che sono passati nei nostri cinema neglia anni . Dal cinema di finzione al documentario, passando per l'animazione , i film saranno proposti seguendo i criteri del Cineclub, In attesa di rivederci nelle nostre amate sale il buon cinema è pronto a bussare alle vostre case. Fatelo entrare e godetevi lo spettacolo!





Sabato 4 Aprile

Ore 17.45 TUTTI I SANTI GIORNI ( RaiMovie)

Ore 21.10 NOTTE ITALIANA ( RaiStoria)

Domenica 5 Aprile

Ore 18.40 IL DISCORSO DEL RE ( Iris)

Ore 21.10 IL FALSARIO- OPERAZIONE BERNHARD ( RaiStoria)

Lunedi 6 Aprile

Ore 14.15 INVICTUS L'NVINCIBILE ( Iris) Ore 22.15 LA PELLE DELL'ORSO (Rai5)

Martedi 7 Aprile

Ore 17.35 LADRI DI SAPONETTE ( Cine34) Ore 21.10 UOMINI DI DIO (Tv2000)

Mercoledi 8 Aprile

Ore 17.15 VOLANO I COLTELLI ( Iris) 21.10 CAPTAIN FANTASTIC ( RaiMovie)

Giovedi 9 Aprile

Ore 21.25 IL DOTTOR DOLITTLE ( Paramount Network) 23.15 KIKA UN CORPO IN PRESTITO

Venerdi 10 Aprile

Ore 17.10 THE BURNING PLAIN ( Iris) Ore 21.10 C'EST LA VIE PRENDILA COME VIENE ( RaiMovie)

Sabato 11 Aprile

Ore 15.10 GARFIELD IL FILM (Paramount Network)

Ore 21.10 I RAGAZZI DI VIA PANISPERNA ( RaiStoria) Ore 23.10 THE HURT LOCKER ( RaiMovie)



NOTE :

TUTTI I SANTI GIORNI di Paolo Virzì con Luca Marinelli, La storia d'amore tra Giulio e Antonia, diversissimi ma incredibilmente compatibili. Due giovani alle prese con l'idea di avere un figlio che non vuole arrivare. Il film ha ottenuto 2 candidature ai Nastri d'Argento, 3 candidature e vinto un premio ai David di Donatello

NOTTE ITALIANA Regia di Carlo Mazzacurati.può essere considerato l'analisi morale dei mali endemici di un'Italia non ancora sconvolta da Mani Pulite. Ha vinto un premio ai Nastri d'Argento,

IL DISCORSO DEL RE Opera incredibilmente intelligente e toccante, Il discorso del re, fa ridere, commuove e coinvolge lo spettatore con incredibile maestria. Tratto da una storia vera e si vede, non ha mai una nota falsa o manierata, ma e' sempre concreto, diretto, sincero. Il merito e'certamente dell'icredibile ensemble di attori e della perfetta regia dell'ottimo Tom Hooper.

IL FALSARIO Sorowitsch, il più abile falsificatore ebreo della Germania verrà condotto in un campo 'speciale' dove dovrà continuare la sua attività a beneficio del Reich. Ha vinto un premio ai Premi Oscar.

INVICTUS Ancora Clint Eastwood e ancora un suo film in cui il cinema ha modo di imporsi al suo meglio, toccando le corde più vivide: dall'azione, all'emozione fino all'impegno storico-politico.

LA PELLE DELL'ORSO Un film solido e coeso che riesce a raccontate con nitore e parsimonia il passaggio di potere e competenze che deve avvenire fra un padre e un figlio.

LADRI DI SAPONETTE Il film italiano più originale : ironico, ricco di idee, intelligente e anche filologico. Una bella satira del neorealismo, un violento attacco alla televisione

UOMINI DI DIO Grande film. Grande emozione, che cresce piano dai toni descrittivi della prima parte ai toni altrettanto descrittivi, ma su più livelli, della seconda. Magistrale l'unica scena con accompagnamento musicale, anch'esso contestuale, con la macchina da presa che ci mostra i primi piani intensissimi dei frati, in cui si intravvede un realismo translucido

VOLANO I COLTELLI Un film a sfondo politico, diretto da Bill Guttentag (regista due volte premio Oscar specializzato in documentari), riporta l'attore Rob Lowe ai tempi di West Wing, la serie TV in cui interpretava il vicedirettore delle Comunicazioni della Casa Bianca. Questa volta dovrà calarsi nei panni di un personaggio meno idealista, uno specialista di crisi politiche che lavora fuori dalle regole della campagna elettorale.

CAPTAIN FANTASTIC Viggo Mortensen interpreta un padre deciso a crescere i suoi sei figli nelle profonde foreste del Pacifico nord-occidentale, costretto però un giorno a fare i conti con il mondo reale. Il film ha ottenuto 1 candidatura a Premi Oscar, Il film è stato premiato al Festival di Cannes

IL DOTTOR DOLITTLE Commedia leggera e simpatica, con un Eddie Murphy sempre bravo. Remake de Il favoloso dr. Dolittle, anni sessanta, con Rex Harrison. Da bambino Dolittle si vede portar via il suo cane (i genitori credevano matto il bambino perché parlava con l'animale). Divenuto adulto l'uomo diventa medico degli animali. Per Tutta la Famiglia

KIKA UN CORPO IN PRESTITO Almodovar'. Ingredienti: grottesco, eccessi, situazioni esasperate, una dose di cattivo gusto. Mescolate tutto con cura e avrete un film come ve lo aspettate. La forza di Pedro sta nello stupire. Non mancano poi le citazioni cinefile dispensate a piene mani.

THE BURNING PLAIN Una madre, Gina, e una figlia, Sylvia, che ha avuto un'infanzia molto complicata, sono impegnate con difficoltà a ricostruire un legame. esordio alla regia dello sceneggiatore Guillermo Arriaga, confermando la sua fedeltà a uno stile ormai codificato di racconto, ne illumina la sensibilità introspettiva, la personalità artistica sicura, in una parola la pienezza e l'autonomia creativa.

C'EST LA VIE innamorarsi è difficile ma organizzare un matrimonio perfetto è praticamente impossibile. La sfida è questa per Max, Guy e James, i migliori in circolazione. Il film ha ottenuto 2 candidature agli European Film Awards, Una commedia corale dal soggetto convenzionale ma dal punto di vista assolutamente originale.

GARFILED IL FILM l gatto Garfield ha divertito e conquistato i lettori di mezzo mondo. Nel film tratto dalla striscia comic, il gatto, realizzato in digitale, affronta i dannati lunedì e l'amato-odiato cane Odie, con cui condivide la casa.Il film ha ottenuto 1 candidatura al Festival di Giffoni

I RAGAZZI DI VIA PANISPERNA la storia di Enrico Fermi, di Ettore Majorana e del gruppo dei giovani che misero le basi, in un laboratorio romano, per la nuova era nucleare. Gianni Amelioci dà uno dei film più stimolanti (rende appassionante un argomento che la maggior parte degli spettatori non ha mai digerito nemmeno sui banchi del liceo).

THE HURT LOCKER Diretto magistralmente dal premio oscar Kathrin Bigelow,e basatosi su una sceneggiatura ottenuta attraverso un'attenta analisi degli appunti acquisiti effettivamente in guerra dal giornalista Mark Boal,the Hurt locker narra giorno per giorno le vicende quotidiane di un'unità specializzata per la dismissione di esplosivi statunitense(EOD) nel loro periodo di missione