Gli uffici della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara rimarranno chiusi fino al giorno 3 maggio

Altre notizie brevi

martedì, 14 aprile 2020, 17:17

È in corso già da alcuni giorni una campagna di screening diffuso con l’impiego di test sierologici, rivolta in via prioritaria al personale sanitario in prima linea per l'emergenza Covid-19. All’Azienda USL Toscana nord ovest sono arrivati circa 24mila test, che l’Azienda sta già effettuando ai propri operatori.

martedì, 14 aprile 2020, 16:40

C’è ancora tempo fino a mercoledì 22 aprile per presentare la domanda per partecipare a una istruttoria pubblica rivolta a imprese e cooperative sociali, soggetti pubblici e privati che operano nel recupero socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, finalizzata ad acquisire elementi e proposte per la presentazione di progettualità a valere sull'avviso...

martedì, 14 aprile 2020, 16:19

A causa del persistere dell'emergenza Covid-19 non è al momento possibile stabilire con certezza i tempi per il recupero degli spettacoli sospesi e già programmati al Teatro degli Animosi e alla Sala Garibaldi di Carrara. La tutela della salute deve essere messa al primo posto, nell’auspicio di un rapido ritorno...

martedì, 14 aprile 2020, 15:10

Pierluigi Bassignani di Forza Italia è stato nominato presidente dei Seniores di Forza Italia per la provincia di Massa Carrara. Lunigianese di nascita ha vissuto in Piemonte dove ha ricoperto la carica di vice sindaco ad Acqui Terme. Risiede a Merizzo (Villafranca) ed attualmente collabora col comune di Villafranca.

martedì, 14 aprile 2020, 14:50

«Perché l’Emilia Romagna sì e il resto dell’Italia peninsulare no? Con l’Ordinanza ministeriale del 3 aprile scorso il Governo ha generato una disparità consentendo alla riviera romagnola di approntare i litorali e fare manutenzione negli stabilimenti.

lunedì, 13 aprile 2020, 14:46

Il gruppo consiliare Lega Massa (Nicola Martinucci, Eleonora Cantoni, Marco Battistini, Luca Guadagnucci, Filippo Frugoli, Irene Mannini, Marco Lunardini e Sabrina Marchi) attaccano, con una dura nota, la minoranza del comune."Il generatore automatico di bufale dei consiglieri di minoranza del comune di Massa - esordiscono - non si ferma nemmeno durante la festività pasquale.

lunedì, 13 aprile 2020, 13:55

Alle 19 di giovedì 16 aprile "La Diretta Aggiornata"vedrà protagonista l'Avvocato Giovanni Terrano, Presidente della Round Table 53 Carrara Val di Magra. La rubrica instagram lanciata dal profilo di Piero Garibaldi, attraverso il contributo del Responsabile, riporterà contenuti e finalità del Club introdotti dal recente patrocinio alla mostra "Personalità" che...

sabato, 11 aprile 2020, 14:27

Nel fare gli auguri di buona pasqua ai cittadini lunigianesi, il presidente e il vice presidente della Società della Salute della Lunigiana, Riccardo Varese e Filippo Bellesi, e Camilla Bianchi, membro della giunta esecutiva della SdS Lunigiana, intervengono con un accorato appello a questi rivolto in merito all’emergenza coronavirus:

sabato, 11 aprile 2020, 14:15

Il Comune di Pontremoli comunica che SALT SPA ha disposto, anche per il Comune di Pontremoli, i benefici di rimborso pedaggio previsti a seguito del crollo del ponte sul fiume Magra in località Albiano/Caprigliola nel Comune di Aulla.

venerdì, 10 aprile 2020, 22:05

Il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale si rivolge, come di consueto ogni giorno, ai propri concittadini: "Oggi l’azienda sanitaria ci ha comunicato ancora 4 nuovi casi positivi. Questi numeri e soprattutto i dati a livello nazionale sul successo delle misure di contenimento, mi spingono a ricordarvi che è ancora fondamentale...