Il comune di Carrara Città Creativa UNESCO e l’Associazione Oltre lanciano il nuovo format digitale “Studi Aperti 2020 - Oltre il Lockdown”

giovedì, 23 aprile 2020, 15:14

Carrara Studi Aperti non potrà dare al pubblico la possibilità di visitare gli studi come nelle precedenti edizioni: è stato pensato, quindi, un format digitale che permetterà di continuare a dar voce e far conoscere gli artisti e i collaboratori di questo progetto a quanti vogliono scoprire l’Arte in tutti i suoi aspetti, dall’ideazione e progettazione alla realizzazione. A causa dell’emergenza Covid-19, infatti, la manifestazione Carrara Studi Aperti 2020, giunta alla sua ottava edizione e prevista per sabato 30 e domenica 31 maggio, non potrà essere realizzata, almeno non nella sua forma tradizionale.

L’iniziativa “Studi Aperti 2020 - Oltre il Lockdown” coinvolge artisti, giornalisti, istituzioni, attraverso video-interviste in cui gli artisti del network di Studi Aperti racconteranno come stanno affrontando questo periodo e in cosa sono impegnati con azioni concrete a favore della comunità. Una occasione per gli artisti di Carrara che possono mostrare la loro ricerca, anche in rapporto con Carrara Città Creativa UNESCO di cui costituiscono di fatto la base identitaria.

Anche questa iniziativa si pone in linea con la campagna “La cultura non si ferma #iorestoacasa” avviata dal MIBACT per promuovere attraverso la rete le iniziative digitali organizzate dai luoghi della cultura su tutto il territorio nazionale, è il commento dell’Assessore alla Cultura e Turismo Federica Forti. L’importanza del progetto, avviato in questa fase di emergenza sanitaria, sta nel fatto che potrebbe diventare una buona pratica di resilienza attraverso la creatività e trasformarsi in un’azione di promozione culturale e territoriale durante tutto l’anno.

L’iniziativa proposta dall'associazione A.P.S.Oltre "Carrara Studi Aperti – Oltre il Lockdown" risponde in modo concreto alla necessità di individuare nuove forme di fruizione delle proposte culturali della città ed è stata per questo motivo sottoposta al Network Unesco delle Città Creative per essere inserita nella pagina web dell’Organizzazione, dedicata alla promozione delle azioni realizzate per fronteggiare la pandemia e il conseguente isolamento attraverso contenuti creativi.

L’iniziativa Studi Aperti 2020 - Oltre il Lockdown si inserisce perfettamente in una più ampia progettualità che l’assessorato alla Cultura e Turismo sta definendo con tutti i principali attori presenti sul territorio comunale e che punta a mettere a sistema le iniziative di maggiore portata e di più ampio respiro attinenti” il saper fare” della città nella lavorazione della pietra locale e di tutte quelle attività a esso collegate.

Questo progetto potrà, quindi, promuovere Carrara in Italia e all’estero, utilizzando la rete di rapporti e i canali comunicativi Unesco, in un’ottica di coordinamento strategico di interventi qualificanti.

A partire da sabato 25 aprile le video-interviste saranno pubblicate sul canale youtube e i profili social di Carrara Studi Aperti – Aps Oltre, sulle pagine facebook e instagram di Visita Carrara e su quelle dei vari partner dell’iniziativa.