Comunicazione del presidente della Società della Salute della Lunigiana

Altre notizie brevi

domenica, 5 aprile 2020, 16:29

Roberta Dei interviene in merito alla distribuzione dei buoni spesa alle famiglie in difficoltà del comune di Massa."Finalmente - dichiara - vengono distribuiti i buoni spesa alle famiglie in difficoltà con i soldi inviati dal Governo Conte, ma non sono ancora sufficienti perché la crisi durerà ancora mesi.

domenica, 5 aprile 2020, 09:49

Coronavirus, Francesco De Pasquale: Oggi vi segnalo il decesso di una donna di 90 anni colpita dal Covid-19. Insieme a tutta la città, ci associamo al dolore dei familiari per questa dolorosa perdita, aggravata dall’impossibilità di potersi stringere tutti insieme attorno al proprio caro, facendosi forza gli uni con gli altri.

sabato, 4 aprile 2020, 10:18

Parte oggi la Spesa Sospesa nei punti vendita Unicoop Firenze, con l'obiettivo di raccogliere fondi per offrire una spesa alle persone bisognose, ancora più vulnerabili in questo momento di emergenza sanitaria e di crisi economica.

sabato, 4 aprile 2020, 10:15

Alessandro Esperti, avvocato e presidente della associazione culturale movimento monarchici Liguria e Massa, insieme alla collaborazione di imprenditori apuani e lunigianesi sta effettuando una vera e propria guerra burocratica all'attuale decreto varato dal governo Salva Italia tramite una raccolta firme e un lavoro di squadra ottimale sta scuotendo molte coscienze.

venerdì, 3 aprile 2020, 20:05

Oggi apriamo il nostro aggiornamento con due buone notizie. Innanzitutto vi segnalo che registriamo le prime due guarigioni. Si tratta di persone contagiate nei primi giorni dell’epidemia che dopo circa un mese si sono negativizzate.

venerdì, 3 aprile 2020, 17:40

Inizierà lunedì la distribuzione dei buoni pasto realizzati dal Comune di Carrara nell’ambito delle iniziative di sostegno alimentare a favore delle persone colpite dalla crisi economica innescata dall’epidemia di Coronavirus. I buoni pasto, stampati per il municipio dalla tipografia Antares e muniti di marchio anticontraffazione, saranno consegnati a domicilio a...

venerdì, 3 aprile 2020, 16:03

A seguito dell’applicazione del DPCM del 28/03/2020 come misura di contrasto al diffondersi del virus Covid-19, gli uffici della Fondazione rimarranno ulteriormente chiusi fino al giorno 13 aprile.

venerdì, 3 aprile 2020, 15:54

Appalti urgenti della Regione a Massa Carrara affidati ad aziende fuori provincia, Giannarelli (M5S): "Rossi sbaglia, non tutela le realtà imprenditoriali locali".

venerdì, 3 aprile 2020, 15:50

Il CInema Garibaldi Carrara, Il Nuovo La Spezia e Astoria Lerici consigliano dal 4 all'11 aprile:L'AMORE PER IL CINEMA AL TEMPO DEL CORONAVIRUSIn ottemperanza al nuovo decreto del Presidente del Consiglio e ulteriori disposizioni attuative IL NUOVO LA SPEZIA-ASTORIA LERICI-GARIBALDI CARRARA SONO CHIUSIma potete guardare i film CHE VI CONSIGLIAMO...

venerdì, 3 aprile 2020, 15:43

"Campagna elettorale perenne. Così potremmo riassumere il comportamento dell'amministrazione in questi giorni di crisi sanitaria". A Parlare sono i Giovani Democratici di Massa.