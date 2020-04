Il residente Michele Palma e l’intero consiglio comunale di Carrara vicini a Andrea Vannucci per la scomparsa della mamma

Altre notizie brevi

venerdì, 17 aprile 2020, 17:48

Il grazie dell'Azienda USL Toscana nord ovest al Rotary club di Carrara e Massa per l'importante donazione di un ecografo polmonare di ultima generazione del valore di oltre 30.000 euro.

venerdì, 17 aprile 2020, 14:09

"Nonostante fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria sia stata premura di questa amministrazione tenere informato il Consiglio comunale, tramite i capigruppo di maggioranza e di minoranza, sull’evoluzione della situazione; nonostante il sindaco Francesco Persiani abbia chiesto che almeno la commissione sociale continuasse ad essere convocata, seppur con minor frequenza e nel rispetto...

venerdì, 17 aprile 2020, 12:51

Molti l’hanno vista nel corso delle iniziative dello scorso anno sui 160 anni della Provincia di Massa-Carrara: per chi l’ha persa, ma anche per chi vuole approfondire i contenuti, o semplicemente rivederla, la mostra “È una storia di tutti” sull’archivio storico della amministrazione provinciale diventa virtuale e navigabile sul sito...

venerdì, 17 aprile 2020, 12:46

Da venerdì 17 aprile riparte il servizio gratuito di ritiro rifiuti ingombranti a Carrara. Il servizio a domicilio a opera del settore igiene urbana di Nausicaa Spa era stato sospeso in seguito all'entrata in vigore delle misure restrittive dovute all'emergenza coronavirus.

venerdì, 17 aprile 2020, 12:39

Sabato 18 aprile alle 18 per esprimere vicinanza e testimonianza anche in questi giorni di festa per la comunità cristiana e maggiormente alla popolazione di Carrara chiusa nelle proprie case verrà celebrata, in Duomo la messa che, come da disposizioni governative relative al Covid-19, si svolgerà a porte chiuse e...

giovedì, 16 aprile 2020, 18:46

Al fine di procedere con il programma di graduale riapertura degli ospedali della Lunigiana, dopo la ripresa dell’attivita’ di ricovero da 118 all’ospedale di Pontremoli da sabato 18 aprile identico protocollo verrà attivato per l’ospedale di Fivizzano.

giovedì, 16 aprile 2020, 17:27

La Regione stringe i tempi per portare il segnale della telefonia mobile nelle località scoperte. Entro maggio si terrà la conferenza dei servizi che autorizzerà tutti gli interventi che gli operatori telefonici si sono dichiarati disposti a realizzare: si tratta di installare nuove antenne o potenziare impianti già esistenti in frazioni o...

giovedì, 16 aprile 2020, 16:57

Nasce la "Linea di supporto psicologico gratuito Covid-19", un servizio aperto a chiunque senta il bisogno di ricevere un aiuto oppure, semplicemente, voglia condividere emozioni, paure e preoccupazioni.

giovedì, 16 aprile 2020, 15:11

Prendere un caffè equivale a concedersi un momento di pausa per ricaricarsi: Caffè Corsini, storica torrefazione di Arezzo, per ringraziare il personale sanitario per il duro lavoro che sta svolgendo in questo periodo di emergenza dettata dal Covid-19, ha deciso di donare i suoi prodotti all'Ospedale Apuane di Massa e ad altri 9 ospedali...

giovedì, 16 aprile 2020, 14:47

Il gruppo Alternativa Civica Massa chiede di riaprire le attività, gestendo in modo sicuro la transizione. "In Italia - esordisce - abbiamo fatto il lockdown più duro di tutti i paesi del mondo, a parte la Cina. Nonostante i divieti molto forti, la bontà dei nostri sacrifici purtroppo non è ancora così evidente.