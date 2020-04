L’assegnazione di contributi da parte del comune di Massa a sostegno del pagamento del canone di locazione conseguente all’emergenza Covid-19

martedì, 21 aprile 2020, 15:11

A seguito della pubblicazione del bando da parte del Comune di Massa per l’assegnazione di contributi ai canoni di locazione conseguentemente all’emergenza epidemia Covid – 19 la FENAPI comunica la propria disponibilità a predisporre la prevista domanda con la necessaria documentazione compresa l’attestazione ISEE.

La FENAPI evidenzia che i richiedenti devono essere in possesso di specifici requisiti e che sono esclusi dalla partecipazione i pensionati.

Le domande per richiedere il contributo, debitamente sottoscritte e corredate di tutta la idonea documentazione, dovranno pervenire entro il prossimo 09 maggio all’ufficio Protocollo Generale del Comune oppure spedite a mezzo raccomandata postale (in questo caso farà fede il timbro postale), o trasmesse per via telematica mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) oppure email ordinaria.

Gli Uffici dell’Area Sociale FENAPI sono a disposizione previo contatto telefonico allo 0585 74931, a Massa in Via Aurelia Ovest,139(Area ex Olivetti - vicino alla rotonda Aurelia / Via Olivetti).