Lega: "La legge del contrappasso e la fallimentare consegna delle mascherine del Pd regionale"

martedì, 21 aprile 2020, 15:17

La Lega Salvini Premier di Massa interviene dopo le polemiche, anche odierne, sulla gestione della consegna di mascherine da parte della Regione Toscana a guida PD.



"Reputiamo necessario ricordare da chi sia partito questo "tormentone delle mascherine" - esordisce -. A inizio mese, quando ancora questo nuovo prezioso strumento scarseggiava, il Comune di Massa decise di distribuirne un primo lotto di circa 1000 mascherine in punti nevralgici della città, attraverso volontari che avevano svolto regolare corso di formazione, per tutte quelle famiglie che ancora ne erano sprovviste. Erano poche 1000 mascherine? Senza dubbio, infatti ne sarebbero seguite altre 5000 e poi ancora: insomma, tutte quelle che in quel momento erano a disposizione, con particolare riguardo per anziani e persone più fragili che potevano usufruire di consegne a domicilio dalla Protezione Civile. Anziché quindi lasciarle nello scatolone si è deciso di distribuirle".



"Sono piovute critiche ingiuriose e strumentali - spiega - tra chi criticava il metodo, chi i volontari di volersi fare pubblicità: di tutto e anche di più. Alcuni invocavano la consegna a domicilio come dogma impartito proprio dalla Regione, ma era evidente che non si potesse procedere con quella modalità in quel frangente. Poi è arrivata la prima mandata dalla Regione Toscana, che lavandosene le mani ha demandato l'impacchettamento e la consegna ai Comuni attivando h24 il personale volontario della Protezione Civile. (In altre Regioni, per esempio la Liguria, si è fatto un accordo con Poste Italiane e ai cittadini di comuni sopra i 2000 abitanti sono arrivate direttamente dai postini). Ci sono stati quindi inevitabili casi di alcuni mancati recapiti in alcune strade o ancora peggio di condomini dove le mascherine sono state rubate. Il Comune quindi ha subito predisposto un canale telefonico e email per la consegna a chi non fossero arrivate e tramite i volontari di protezione civile si è proceduto a rifornire tutti".



"Ma veniamo ad oggi - incalza -: seconda mandata di mascherine della Regione utilizzando come canali di distribuzione supermercati, (ma solo alcuni! COOP, CONAD e LIDL) e farmacie (si: proprio come si era fatto a Massa in occasione di quel lotto di mascherine così tanto criticato), con tanto di annunci roboanti da parte di consiglieri regionali del PD che non hanno esitato a farsi pubblicità mettendo il logo del partito e sponsorizzando l'iniziativa come se le avessero pagate loro. Si sono dimenticati però che le mascherine non solo gratis o regalate da loro, perché frutto delle tasse pagate dai cittadini. E poi oggi il delirio: mascherine esaurite in meno di un'ora alle Farmacie: frutto di una errata valutazione della distribuzione dei lotti da consegnare da parte delle Regione. Supermercati dove non viene chiesta la tessera sanitaria e dunque potenzialmente una persona può ritirarne quante ne vuole passando più volte sottraendole quindi ad altri. Addirittura supermercati che le danno solo se fai la spesa, commettendo una grave irregolarità".



"Un vero disastro - termina -. Conclusione? Non esiste un sistema perfetto, soprattutto in un momento di emergenza come questo e ogni metodo ha dei pro e contro. Tuttavia chi ieri accusava di sciacallaggio, di inefficienza dovrebbe farsi un bel bagno di umiltà perché messi alla prova, i cervelloni regionali del #PD hanno dimostrato tutta la loro ben peggiore organizzazione e capacità oltre ad aver tentato nei giorni precedenti un vergognoso spot elettorale in vista delle elezioni. Chi di mascherina ferisce di mascherina perisce caro PD!"