M5S: "Covid19, avanti consapevoli che nessuno verrà lasciato indietro"

mercoledì, 8 aprile 2020, 16:43

Il Movimento 5 Stelle di Carrara interviene sull'attuale situazione di emergenza, dovuta al Coronavirus, nel territorio: "Stiamo tutti trascorrendo giorni differenti, strani, dove siamo obbligati a rispettare la lontananza dai nostri cari, dalle abitudini, dalle ricorrenze. In questi momenti c'è chi lavora per garantire ai cittadini il funzionamento di servizi essenziali ma anche aggiuntivi, come quelli che l'amministrazione ha attivato per andare incontro a tutte le difficoltà sorte a causa del Covid 19".



"Ad esempio il settore sociale - afferma -, che ha attivato il servizio di raccolta alimenti e loro distribuzione a persone in difficoltà, collaborazioni con associazioni per il supporto psicologico, la consegna di alimenti per animali domestici ed il loro passeggio, dedicati a persone in quarantena o che necessitino di aiuto sempre grazie a collaborazioni con alcune associazioni. Ha attivato il numero verde 800 055 692 a cui le persone anziane, sole o con problematiche varie possono chiedere aiuto per la spesa ed i medicinali. Negli ultimi giorni è partita la distribuzione dei buoni e delle tessere per l'acquisto degli alimenti, che vede quattro operatori in servizio al call center del numero verde 800 055 692 e assistenti sociali che gestiscono pratiche per circa 800 famiglie che hanno ad oggi fatto richiesta dei buoni spesa. Famiglie alle quali questi buoni verranno recapitati dalla protezione civile, anch'essa indispensabile in questi mesi. Ci sentiamo quindi di ringraziare l'amministrazione, il settore sociale tutto, la protezione civile, tutte le associazioni che stanno collaborando perché questo periodo possa essere superato con meno difficoltà e paure da chi ha bisogno di un sostegno.



"Siamo consapevoli - conclude - che la situazione è difficile e che il miglioramento non sarà immediato. Appoggiamo quindi la scelta dell'assessore al sociale Galleni di aver predisposto il conto corrente 1600/825797/90 con IBAN IT43F0617523510000082579790 per la raccolta di fondi da destinare all'aiuto delle famiglie che stanno affrontando o affronteranno difficoltà economiche dovute a questo momento di blocco dell'economia e della normale vita lavorativa. La causale da indicare per chi vorrà contribuire è infatti Donazione Emergenza Covid. Siamo consapevoli che molto è messo in campo da parte dell'amministrazione per affrontare al meglio questo momento. Ci vorrà pazienza da parte di tutti perché il miglioramento ci sarà ma ci vorrà tempo, solo lavorando tutti insieme riusciremo a tornare presto alla normalità e, grazie a tutte le azioni messe in atto, lo faremo non lasciando indietro chi avrà subito più danni a causa di questo periodo difficoltoso che tutti stiamo affrontando. Andiamo avanti consapevoli che nessuno verrà lasciato indietro".