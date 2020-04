Maltempo, codice giallo per vento

Altre notizie brevi

martedì, 28 aprile 2020, 14:34

Ancora solidarietà per l'emergenza Covid-19 all'ospedale Apuane. La BQS S.r.l. di Massa ha donato 250 tute protettive per la terapia intensiva e una termosaldatrice con 500 metri di carta pergamina per la preparazione dei farmaci del laboratorio galenico.

martedì, 28 aprile 2020, 14:33

«È un momento drammatico ma stiamo lavorando per arrivare a delle possibili soluzioni», sono le parole dell'Assessora Eleonora Petracci in merito alla situazione vissuta da molte attività commerciali in tempo di Covid-19.

martedì, 28 aprile 2020, 14:32

Quella sul prezzo del latte ovino sarà una vera e propria battaglia. Da una parte i produttori che pretendono il rispetto del contratto e dall'altra i caseifici che chiedono una riduzione del prezzo litro, a seguito degli ingenti quantitativi di formaggio stoccato a causa del blocco da emergenza Covid, che impedisce loro...

martedì, 28 aprile 2020, 14:23

Seppure in lavoro agile e con le presenze in ufficio contingentate a rotazione per l’emergenza Covid-19 prosegue l’attività amministrativa della Provincia di Massa-Carrara.Uno degli interventi attesi sulla viabilità provinciale è quello sulla Sp 4 di Antona, nel Comune di Massa: il movimento franoso all’altezza della curva del Biancolino, località Tecchioni.

lunedì, 27 aprile 2020, 21:16

La sospensione dei servizi presso il Distretto Socio Sanitario di Pontremoli, disposta ieri dalla Società della Salute della Lunigiana, è una decisione che l'Amministrazione comunale di Pontremoli ha giudicato "frettolosa e sbagliata, oltre che assunta in spregio ai rapporti istituzionali che avrebbero voluto una condivisione della scelta con il Comune".

lunedì, 27 aprile 2020, 21:14

Questo il consueto messaggio, rivolto ai propri concittadini, del sindaco di Carrara Francesco De Pasquale:"Buona seraOggi l’azienda sanitaria ci ha comunicato un nuovo caso positivo e una guarigione.Come avete sentito ieri sera nel corso della comunicazione del presidente del consiglio dei ministri dal 4 maggio sono in arrivo nuove misure...

lunedì, 27 aprile 2020, 18:08

Nausicaa Spa ricorda che, in occasione della festività del 1° maggio, ci saranno alcune variazioni nel calendario della raccolta differenziata: il 1° maggio non verranno effettuati servizi di raccolta, che riprenderanno regolarmente sabato 2 maggio con la raccolta del secco e dei pannoloni e successivamente con l'organico/sfalci il lunedì 4...

domenica, 26 aprile 2020, 16:19

A causa di lavori di manutenzione e di messa in sicurezza della struttura resisi necessari, i servizi socio-sanitari presenti all'interno del distretto socio-sanitario di Pontremoli sono temporaneamente trasferiti all'ospedale di Pontremoli, nei locali dei servizi territoriali denominati "Rustico".

domenica, 26 aprile 2020, 14:26

Cosimo Maria Ferri interviene in merito all'appello del presidente dell'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Massa e Carrara Emanuele Giorgi."Certamente - spiega Ferri - il Decreto Liquidità può essere migliorato, in sede di conversione, e proveremo a farlo. Inoltre, le istanze che non saranno accolte verranno riproposte nel...

domenica, 26 aprile 2020, 14:24

"Dato che dalle ore 20 di domenica 26 aprile è stata sospesa la ricezione delle domande per richiedere i buoni spesa-emergenza Covid-19 per esaurimento momentaneo dei fondi stanziati dal Governo a disposizione del Comune, proponiamo che il 20 per cento dell'indennità e dello stipendio del Sindaco, del suo staff assunto da...