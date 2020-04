Maltempo, codice giallo per vento

Altre notizie brevi

lunedì, 20 aprile 2020, 19:39

Sulla base del Dpcm della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 aprile e dell’ordinanza della Regione Toscana, che detta misure per il contenimento del diffondersi del Covid 19 per poter mantenere in esercizio le attività commerciali, l’amministrazione del sindaco Francesco Persiani ha stabilito la ripresa delle attività alimentari all’interno...

lunedì, 20 aprile 2020, 19:38

Non è stupita Forza Italia dalle critche mosse verso la consegna delle mascherine, dalla sinistra Toscana, ma non reputa altrettanto lecite le modalità con cui i DPI vengono forniti dalla Regione

lunedì, 20 aprile 2020, 18:44

Continua la solidarietà verso l'ospedale Apuane; oggi ulteriori nuove consegne di dispositivi di protezione individuali da parte del Lions club di Massa e Carrara (nella foto il momento della consegna del dott. Massimo Pantani, presidente Lions e della sua consorte, dott.ssa Maria Rita Guadagni) e dell'Associazione Nuoto di Massa e Carrara.

lunedì, 20 aprile 2020, 17:12

Oltre 200 tamponi al giorno. E' la media dei tamponi che sono stati effettati dal 1 al 18 aprile nei punti di rilevamento "drive through" che l'Azienda USL Toscana nord ovest ha organizzato nel proprio territorio di competenza.

lunedì, 20 aprile 2020, 16:53

La segnalazione alle autorità dei richiedenti asilo di Casa Betania che giocavano una partitella a calcio nel campodei Gesuiti di Carrara è stata fatta dagli esponenti locali di Forza Italia, Gianni Musetti e Stefano Benedetti, che avevano evidenziato quella che, secondo loro, era una palese violazione delle attuali disposizioni previste...

lunedì, 20 aprile 2020, 16:04

A Massa nasce il circolo ANPI "Comandante Vico" in onore del capo partigiano Alfredo Gianardi (quel Vico raffigurato nella statua incappucciata con un sacco nero nell'atrio del Comune Massese).

lunedì, 20 aprile 2020, 14:29

Filippo Frugoli, commissario provinciale Lega giovani, e Sofia Anna Galeotti, commissario comunale Lega giovani, intervengono in merito all'attuale emergenza annunciando una raccolta alimentare."La crisi che stiamo affrontando - esordiscono - sta avendo ripercussioni anche a livello sociale ed economico: molte persone hanno difficoltà anche solo a procurarsi il cibo.

domenica, 19 aprile 2020, 21:56

Covid19, De Pasquale: È purtroppo oggi è un’altra giornata di grande dolore per la nostra città. L’azienda sanitaria ci ha comunicato il decesso di tre persone. Una donna di 90 anni e un uomo di 74, deceduti al Noa e un’altra donna di 74 anni deceduta a domicilio. Si tratta di una...

domenica, 19 aprile 2020, 18:44

Parte domani (lunedì 20 aprile), con la consegna delle mascherine alla popolazione attraverso le farmacie e i supermercati, la seconda fase della campagna di prevenzione pubblica voluta dalla Regione Toscana.

sabato, 18 aprile 2020, 18:29

I Socialisti partecipano commossi al dolore di Andrea Vannucci per la perdita della mamma Mariella Sergiampietri, assistita con affetto e dedizione fino agli ultimi istanti. In tempi terribili, in cui tanti decessi avvengono in una tragica solitudine, è piccola ma significativa consolazione sapere che Mariella è spirata serenamente circondata dall'affetto...