Massa Carrara: dal 4 maggio riprende l'attività diabetologica

giovedì, 30 aprile 2020, 17:13

Dal 4 maggio riprende in sicurezza l’attività diabetologica. Tutti i pazienti già prenotati saranno preventivamente contattati telefonicamente per confermare o modificare l’orario della visita e per verificarne lo stato di salute.

Alcune prestazioni, come la curva da carico in gravidanza, non si sono mai fermate altre sono state sospese, ma dai primi giorni del prossimo mese potranno essere recuperate, grazie alla possibilità di mantenere il distanziamento tra i pazienti. Si tratta delle certificazioni per le patenti, dando la precedenza a quelle sospese al momento della chiusura, anche la terapia educazionale potrà essere svolta in seduta comune coinvolgendo al massimo 4 persone. Per limitare gli accessi non necessari, dove possibile saranno effettuate televisite, in collaborazione con i medici di famiglia.

I pazienti con una precedente prenotazione in Lunigiana o all’ospedale di Massa saranno visitati al monoblocco di Carrara.