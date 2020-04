Massa: nasce il circolo ANPI "Comandante Vico"

lunedì, 20 aprile 2020, 16:04

A Massa nasce il circolo ANPI "Comandante Vico" in onore del capo partigiano Alfredo Gianardi (quel Vico raffigurato nella statua incappucciata con un sacco nero nell'atrio del Comune Massese).

E lo fanno ragazzi e ragazze: "Siamo un gruppo di giovani studenti massesi - scrivono i due rappresentati del circolo, Marino Ricci e Pietro Gianardi - che hanno deciso con l'assenso del Direttivo provinciale di costituire un circolo Anpi sul territorio comunale, intitolato alla memoria del comandante partigiano Vico. La motivazione che ci ha spinto a prendere questa iniziativa, nasce dalla consapevolezza di dover riaffermare con forza tra i nostri coetanei, in una fase storica caotica e priva di punti di riferimenti, i valori fondativi della nostra democrazia: l'Antifascismo e la Costituzione".

"A pochi giorni dal 10 aprile, a pochi giorni dal 25 aprile, con in mezzo tutto quello che è successo in Italia ma anche nel nostro Comune, sono entusiasta di questa iniziativa e chiedo ufficialmente di poter essere tra gli iscritti. Proprio in questi giorni sentiamo chi blatera di cambiare il significato di una data tanto importante come quella sel 25 aprile : anniversario della Liberazione d'Italia dal nazi fascismo. Come se quella data storica non fosse già espressione di unione, inclusione, speranza e comunità. Buon lavoro ragazzi e ragazze, che abbiate la voglia, la volontà e la passione per portate avanti la memoria e con essa concetti di democrazia e uguaglianza è un balsamo in questo bui momenti". Così Elena Mosti