Montemagni (Lega): "All'indomani del crollo del ponte in Lunigiana, abbiamo interpellato l'assessore Ceccarelli"

giovedì, 9 aprile 2020, 15:14

"Per pura casualità - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - all'indomani del crollo del ponte di Albiano in Lunigiana, si è svolta la Commissione consiliare che si occupa, tra l'altro, d'infrastrutture."



"Ne abbiamo, quindi, approfittato - prosegue il consigliere - per chiedere alcune cose all'Assessore Ceccarelli, proprio in merito alla situazione creatasi dopo il sinistro di Aulla e per consigliare, visto lo scarso traffico veicolare determinato dalle giuste restrizioni per contrastare il diffondersi del Coronavirus, di programmare magari una capillare attività manutentoria sulle strade della nostra regione."



"L'esponente della Giunta Rossi-precisa la rappresentante del Carroccio-ci ha risposto in maniera molto rassicurante, affermando che verranno stanziati alcuni milioni di euro proprio da destinare al settore e che per quanto riguarda il post-ponte, rivelando che la Regione si è già mossa per chiedere una rapida e funzionale ricostruzione dell'opera."

"Siccome-sottolinea Montemagni-come dice un famoso detto:" Fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio" abbiamo prontamente memorizzato quanto riferitoci dall'Assessore, ma monitoreremo, comunque, il tutto, pronti ad essere da pungolo costruttivo, qualora, come sovente è capitato in questi anni, dalle tante e forse troppe parole, poi, non si sia passati a fatti concreti."