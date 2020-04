Covid19, De Pasquale: «Gesti di grande generosità dalla comunità musulmana. Grazie a nome della città»

giovedì, 23 aprile 2020, 22:22

Covid19, il sindaco Francesco De Pasquale: Questa sera l’azienda sanitaria ci ha comunicato due nuovi casi, uno ricoverato in ospedale e uno a domicilio. Questa sera mi preme informarvi che è stato pubblicato sul sito del Comune di Carrara il bando per il contributo affitti rivolto ai lavoratori colpiti dalla crisi economica innescata dall’emergenza coronavirus. Il bando completo e il modello domanda sono scaricabili sul sito web del Comune di Carrara all’indirizzo web.comune.carrara.ms.it, oppure possono essere ritirati presso l’U.O. Servizi Abitativi del Comune di Carrara Piazza 2 Giugno 1, previo appuntamento, chiamando i numeri di telefono 0585/641307 0585/641447, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e martedì e giovedì dalle 15 alle 17. La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte, sottoscritta e corredata di tutta la necessaria e idonea documentazione, deve essere presentata entro il prossimo 13 maggio. Vi comunico inoltre che oggi la Regione Toscana ha definito l’elenco delle attività che potranno restare aperte il 25 aprile e il 1 maggio. Questa possibilità sarà riservata agli esercizi di somministrazione di alimenti quali rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio e simili. Ovviamente questi esercizi si dovranno limitare al servizio di asporto su appuntamento o consegna a domicilio. Per informazioni potete scrivere a commercio@comune.carrara.ms.it. L’ordinanza è già pubblicata sul sito del comune di Carrara. Vi rilancio infine l’invito a restare a casa e ad attenervi alle norme di sicurezza imposte dall’emergenza, come il rispetto delle distanza di sicurezza e l’uso della mascherina. La comunità musulmana di Carrara si è resta protagonista di un bel gesto di generosità effettuando una cospicua donazione sul conto corrente attivato dal comune a beneficio delle persone più colpite dalla crisi. Di questo ringrazio sentitamente.