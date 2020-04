Nuova organizzazione consultori apuani

mercoledì, 1 aprile 2020, 15:59

A seguito dell'emergenza Covid, al fine di fornire un servizio alla cittadinanza, l’accesso per informazioni, consulenze e visite avviene esclusivamente in modalità telefonica ai seguenti numeri:



- Consultorio di Massa: 0585/493770 dal lunedì al venerdì h 8.30-13 e lunedì h 14-17



- Consultorio di Avenza: 0585/657814 dal lunedì al sabato h 8.30-13 e mercoledì h 14-17



Gli operatori garantiscono:



- consulenze telefoniche



- visite e consulenze al Consultorio per prestazioni non differibili (percorso nascita, interruzione volontaria di gravidanza, contraccezione, violenza e maltrattamento) secondo valutazione professionale degli operatori e previo contatto telefonico;



- attività di gruppo a distanza: le attività di gruppo in sede sono temporaneamente sospese ma, in attesa dell’introduzione di una piattaforma web aziendale, sono state attivate modalità di comunicazione e



condivisione attraverso altri canali, come ad esempio attraverso il canale whatsApp. Le gestanti vengono accompagnate da file audio con esercizi di respirazione e rilassamento ed è inoltre disponibile materiale informativo riguardante la gravidanza, l'allattamento e il puerperio.



Con il contributo di alcune donne che hanno frequentato e concluso gli incontri di accompagnamento alla nascita, sono stati elaborati materiali da condividere con donne in attesa, in una sorta di gruppo di sostegno da mamma a mamma.



Per i corsi di massaggio neonatale sono state predisposte video lezioni da condividere con i gruppi di mamme via whatsApp.



- Sostegno psicologico: sono state attivate nuove modalità di comunicazione per l’intervento psicologico individuale e di gruppo; è stata messa a disposizione delle gestanti la pratica della mindfullness al fine di ridurre eventuali situazioni di stress e favorire il contatto emotivo con il bambino; è stato rafforzato il sostegno alla genitorialità e tutte le azioni previste nel protocollo di continuità ospedale / territorio, anche per la



prevenzione del disagio psichico in gravidanza e puerperio.



- Sostegno dopo la nascita: nel puerperio le ostetriche contattano le neomamme per un percorso di sostegno a distanza, rilevando eventuali bisogni che necessitano di intervento, anche di tipo psico-sociale.



Per maggiori info e aggiornamenti è possibile consultare il sito dell'Azienda USL Toscana nord ovest nell'apposita sezione dedicata ai Consultori.