Ospedale Apuane, continua la solidarietà: le donazioni di BQS s.r.l. e Studio Tecnico Massimo Visentin

Altre notizie brevi

martedì, 28 aprile 2020, 14:33

«È un momento drammatico ma stiamo lavorando per arrivare a delle possibili soluzioni», sono le parole dell'Assessora Eleonora Petracci in merito alla situazione vissuta da molte attività commerciali in tempo di Covid-19.

martedì, 28 aprile 2020, 14:32

Quella sul prezzo del latte ovino sarà una vera e propria battaglia. Da una parte i produttori che pretendono il rispetto del contratto e dall'altra i caseifici che chiedono una riduzione del prezzo litro, a seguito degli ingenti quantitativi di formaggio stoccato a causa del blocco da emergenza Covid, che impedisce loro...

martedì, 28 aprile 2020, 14:23

Seppure in lavoro agile e con le presenze in ufficio contingentate a rotazione per l’emergenza Covid-19 prosegue l’attività amministrativa della Provincia di Massa-Carrara.Uno degli interventi attesi sulla viabilità provinciale è quello sulla Sp 4 di Antona, nel Comune di Massa: il movimento franoso all’altezza della curva del Biancolino, località Tecchioni.

martedì, 28 aprile 2020, 14:06

La sala operativa unificata della protezione civile ha emesso un codice giallo per vento valido dalla mezzanotte di stasera fino alle 22 di domani, mercoledì 29 aprile.

lunedì, 27 aprile 2020, 21:16

La sospensione dei servizi presso il Distretto Socio Sanitario di Pontremoli, disposta ieri dalla Società della Salute della Lunigiana, è una decisione che l'Amministrazione comunale di Pontremoli ha giudicato "frettolosa e sbagliata, oltre che assunta in spregio ai rapporti istituzionali che avrebbero voluto una condivisione della scelta con il Comune".

lunedì, 27 aprile 2020, 21:14

Questo il consueto messaggio, rivolto ai propri concittadini, del sindaco di Carrara Francesco De Pasquale:"Buona seraOggi l’azienda sanitaria ci ha comunicato un nuovo caso positivo e una guarigione.Come avete sentito ieri sera nel corso della comunicazione del presidente del consiglio dei ministri dal 4 maggio sono in arrivo nuove misure...

lunedì, 27 aprile 2020, 18:08

Nausicaa Spa ricorda che, in occasione della festività del 1° maggio, ci saranno alcune variazioni nel calendario della raccolta differenziata: il 1° maggio non verranno effettuati servizi di raccolta, che riprenderanno regolarmente sabato 2 maggio con la raccolta del secco e dei pannoloni e successivamente con l'organico/sfalci il lunedì 4...

domenica, 26 aprile 2020, 16:19

A causa di lavori di manutenzione e di messa in sicurezza della struttura resisi necessari, i servizi socio-sanitari presenti all'interno del distretto socio-sanitario di Pontremoli sono temporaneamente trasferiti all'ospedale di Pontremoli, nei locali dei servizi territoriali denominati "Rustico".

domenica, 26 aprile 2020, 14:26

Cosimo Maria Ferri interviene in merito all'appello del presidente dell'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Massa e Carrara Emanuele Giorgi."Certamente - spiega Ferri - il Decreto Liquidità può essere migliorato, in sede di conversione, e proveremo a farlo. Inoltre, le istanze che non saranno accolte verranno riproposte nel...

domenica, 26 aprile 2020, 14:24

"Dato che dalle ore 20 di domenica 26 aprile è stata sospesa la ricezione delle domande per richiedere i buoni spesa-emergenza Covid-19 per esaurimento momentaneo dei fondi stanziati dal Governo a disposizione del Comune, proponiamo che il 20 per cento dell'indennità e dello stipendio del Sindaco, del suo staff assunto da...