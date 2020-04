Pd Ricortola: "Rivedere la tassazione locale sulle aziende turistiche"

mercoledì, 8 aprile 2020, 14:11

"L'amministrazione comunale deve accogliere il grido di allarme delle nostre imprese turistiche, non sarebbe accettabile che gli aiuti garantiti dal Governo siano di fatto annullati dalla tasse e dalle imposte locali" così il Pd di Ricortola - Bondano - Partaccia tramite il proprio segretario Osvaldo Bennati lancia il proprio appello alla Giunta Persiani.

"E' evidente che la stagione turistica è già seriamente compromessa - spiega Bennati - sia perché Pasqua è già saltata, sia perché ancora non sappiamo né quando né soprattutto come potranno riaprire campeggi, hotel, bar, ristoranti e stabilimenti balneari. Questo significa concretamente che molte nostre imprese potrebbero non essere in grado di resistere a questa vera e propria emergenza".

"Non è un caso che il Governo abbia deciso una misura straordinaria pari a 400 miliardi di euro di sostegno alle imprese - aggiunge Bennati - Si tratta ad esempio per le piccole aziende, cioè la quasi totalità delle imprese turistiche del nostro territorio, di poter avere accesso a un credito garantito dallo Stato al 100% pari al 25% del proprio fatturato. Cioè un bar o un campeggio o un hotel potranno avere decine di migliaia di euro dalle banche che non dovranno fare nessuna istruttoria perché è lo Stato a fare da garante, in maniera tale da poter stare in piedi e pensare concretamente alla riapertura".

"Sarebbe quindi contraddittorio - conclude Bennati - ma soprattutto lesivo del futuro del nostro tessuto imprenditoriale se quello che il Governo dà con una mano le risorse che poi il Comune si riprende con l'altra senza rivedere tasse e imposte come Tari, Imu, Tassa di Soggiorno etc. E' quindi necessario che sindaco e Giunta garantiscano alle aziende che non gli toglieranno l'ossigeno e che quindi saranno eliminate, almeno per i mesi di chiusura e/o di ridotta attività, le imposte e le tasse comunali".