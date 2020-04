Piano per il Parco, rinviati gli incontri partecipativi

Altre notizie brevi

mercoledì, 8 aprile 2020, 16:55

Le riaperture previste nella provincia di Massa Carrara sono quattro e riguardano gli uffici di Gragnana (Carrara), Scorcetoli (Filattiera), Licciana Nardi e Terrarossa, tutti per tre giorni a settimana. Ad intervenire sono le segreterie regionali SLC/CGIL, SLP CISL e UILposte.

mercoledì, 8 aprile 2020, 16:43

Il Movimento 5 Stelle di Carrara interviene sull'attuale situazione di emergenza, dovuta al Coronavirus, nel territorio: "Stiamo tutti trascorrendo giorni differenti, strani, dove siamo obbligati a rispettare la lontananza dai nostri cari, dalle abitudini, dalle ricorrenze.

mercoledì, 8 aprile 2020, 16:40

Gino Barattini (presidente Comitato Piccola Industria Confindustria Livorno Massa Carrara) su allarme liquidità: "Torniamo a lavorare, in sicurezza".

mercoledì, 8 aprile 2020, 16:30

Si rafforza l’integrazione dei servizi 115 e 118 nell’attività di ricerca e salvataggio di persone disperse in ambiente urbano (Usar - Urban search and rescue) grazie alla sottoscrizione odierna di un Protocollo d’intesa tra la Regione e la Direzione regionale dei vigili del fuoco della Toscana.

mercoledì, 8 aprile 2020, 14:37

«L'epidemia di covid-19 si combatte con la collaborazione di tutti, anche attraverso una maggiore attenzione al conferimento dei rifiuti». È l'appello che lancia il presidente di Nausicaa Spa Luca Cimino nel pieno dell'emergenza coronavirus. «Il ruolo dei cittadini è determinante per affrontare la minaccia del virus.

mercoledì, 8 aprile 2020, 14:25

A partire dal 9 aprile, la linea 47 Carrara-Sognano avrà un nuovo orario mentre la frequenza delle corse della linea 52 Carrara-Fs-Marinella passerà da 20 a 30 minuti (orario festivo invariato).

mercoledì, 8 aprile 2020, 14:23

"In questi momenti così drammatici l'organizzazione del lavoro rappresenta una delle chiavi per la ripartenza del nostro Paese e proprio in ottica di organizzazione del lavoro e di modernità i Consorzi toscani hanno deciso di percorrere la strada del confronto e della partecipazione sottoscrivendo con le OO.SS.

mercoledì, 8 aprile 2020, 14:11

mercoledì, 8 aprile 2020, 14:09

Sulla pagina facebook del Seminario Vescovile di Massa saranno trasmesse in diretta streaming le celebrazioni del triduo Pasquale presiedute dal Vescovo mons. Giovanni Santucci. Si svolgeranno tutte a porte chiuse, nella Cattedrale di Massa. I collegamenti sono resi possibili grazie alla generosa disponibilità di alcuni volontari.

mercoledì, 8 aprile 2020, 09:07

Francesco De Pasquale sindaco di Carrara, consueto resoconto di fine giornata: "L'azienda sanitaria ci ha comunicato tre nuovi casi positivi. Inoltre, siamo stati informati che a breve presso l’ex Pronto Soccorso del Monoblocco arriveranno dei pazienti covid che necessitano di cure intermedie.