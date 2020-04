Ponte Aulla, Lorenzetti Provincia di Massa Carrara: “Reazione del Governo immediata e positiva. La Provincia è a piena disposizione”

Altre notizie brevi

venerdì, 10 aprile 2020, 22:05

Il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale si rivolge, come di consueto ogni giorno, ai propri concittadini: "Oggi l’azienda sanitaria ci ha comunicato ancora 4 nuovi casi positivi. Questi numeri e soprattutto i dati a livello nazionale sul successo delle misure di contenimento, mi spingono a ricordarvi che è ancora fondamentale...

venerdì, 10 aprile 2020, 15:54

Devi pagare la retta per l'asilo nido o del centro estivo? Oppure i diritti tecnici di sopralluogo? Basta collegarsi a Pago PA, sulla homepage del sito del Comune di Montignoso, e il gioco è fatto.

venerdì, 10 aprile 2020, 14:21

Massimo Caleo, ex senatore Pd, interviene sul crollo del ponte ad Albiano Magra: Dopo lo shock iniziale che ti sbalordisce e ti priva di ogni forza, bisogna ragionare come affrontare questa ennesima ferita che il nostro territorio subisce.

venerdì, 10 aprile 2020, 14:13

La decisione di prorogare i termini dell’avviso pubblico da sabato 11 a giovedì 30 aprile 2020 è stata presa in considerazione dell’attuale emergenza sanitaria e delle sempre più rigorose misure restrittive per la limitazione degli spostamenti; tali misure potrebbero, infatti, causare una possibile difficoltà nella presentazione delle domande di partecipazione...

venerdì, 10 aprile 2020, 14:11

"E' un'ottima notizia che il ministro De Micheli abbia deciso una procedura accelerata per la ricostruzione del ponte di Aulla e che sarà affidato ad Enrico Rossi il ruolo di commissario. Scelte che ci rassicurano sulla celerità con cui sarà restituita l'opera alle comunità locali.

venerdì, 10 aprile 2020, 14:09

"Il ministro De Micheli ha dato un'accelerazione importante per la ricostruzione del ponte crollato ad Aulla e indicato il presidente Rossi come commissario per l'opera. Accogliamo tutto questo positivamente perché ci rassicura sul fatto che si possa fare presto e bene per le comunità locali".

giovedì, 9 aprile 2020, 21:38

Covid-19, Francesco De Pasquale: Oggi l’azienda sanitaria ci ha comunicato 4 nuovi casi. I contagi come vedete non si fermano e questo deve esservi da monito in vista del fine settimana di Pasqua. Vi invito a continuare ad attenervi scrupolosamente alle norme di prevenzione, a non uscire e a limitare al...

giovedì, 9 aprile 2020, 21:37

Questa mattina il sindaco Francesco Persiani congiuntamente con l’assessore al Bilancio Pier Lio Baratta e l’assessore alle Attività produttive Paolo Balloni ha tenuto una riunione in video conferenza con Cassa depositi e prestiti e Sace s.p.a. per definire il coordinamento delle azioni volte al sostegno di famiglie ed imprese del territorio.

giovedì, 9 aprile 2020, 18:48

Sopralluogo questo pomeriggio del presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, e dell'assessore alla protezione civile, Federica Fratoni, ad Aulla dove ieri, in località Albiano Magra, è crollato il ponte sul fiume Magra.Rossi e Fratoni, accompagnati dai tecnici del Genio civile, hanno incontrato il sindaco Roberto Valettini al quale hanno confermato il pieno supporto e l'impegno...

giovedì, 9 aprile 2020, 16:41

"Sembra assurdo ma oggi dobbiamo "ringraziare" il Covid-19 se non siamo di fronte ad un'altra tragedia che poteva essere pesantissima in termini di vite umane. Oltre alle dichiarazioni di circostanza, che come sempre non mancheranno, è d'obbligo una riflessione, non certo nuova, soprattutto ora che in molti devono (dovrebbero) immaginarsi...