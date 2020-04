Ponte Aulla, Pd: "Ottima notizia procedura accelerata e Rossi commissario"

Altre notizie brevi

venerdì, 10 aprile 2020, 22:05

Il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale si rivolge, come di consueto ogni giorno, ai propri concittadini: "Oggi l’azienda sanitaria ci ha comunicato ancora 4 nuovi casi positivi. Questi numeri e soprattutto i dati a livello nazionale sul successo delle misure di contenimento, mi spingono a ricordarvi che è ancora fondamentale...

venerdì, 10 aprile 2020, 22:03

“Nonostante le difficoltà, anche organizzative, di dovere gestire una situazione di emergenza di questa portata nel mezzo dell’epidemia, non possiamo che sottolineare come la risposta della Ministra Paola De Micheli sia stata immediata ed efficace. I cittadini hanno bisogno di sapere che tutte le istituzioni sono impegnate con una azione...

venerdì, 10 aprile 2020, 15:54

Devi pagare la retta per l'asilo nido o del centro estivo? Oppure i diritti tecnici di sopralluogo? Basta collegarsi a Pago PA, sulla homepage del sito del Comune di Montignoso, e il gioco è fatto.

venerdì, 10 aprile 2020, 14:21

Massimo Caleo, ex senatore Pd, interviene sul crollo del ponte ad Albiano Magra: Dopo lo shock iniziale che ti sbalordisce e ti priva di ogni forza, bisogna ragionare come affrontare questa ennesima ferita che il nostro territorio subisce.

venerdì, 10 aprile 2020, 14:13

La decisione di prorogare i termini dell’avviso pubblico da sabato 11 a giovedì 30 aprile 2020 è stata presa in considerazione dell’attuale emergenza sanitaria e delle sempre più rigorose misure restrittive per la limitazione degli spostamenti; tali misure potrebbero, infatti, causare una possibile difficoltà nella presentazione delle domande di partecipazione...

venerdì, 10 aprile 2020, 14:09

"Il ministro De Micheli ha dato un'accelerazione importante per la ricostruzione del ponte crollato ad Aulla e indicato il presidente Rossi come commissario per l'opera. Accogliamo tutto questo positivamente perché ci rassicura sul fatto che si possa fare presto e bene per le comunità locali".

giovedì, 9 aprile 2020, 21:38

Covid-19, Francesco De Pasquale: Oggi l’azienda sanitaria ci ha comunicato 4 nuovi casi. I contagi come vedete non si fermano e questo deve esservi da monito in vista del fine settimana di Pasqua. Vi invito a continuare ad attenervi scrupolosamente alle norme di prevenzione, a non uscire e a limitare al...

giovedì, 9 aprile 2020, 21:37

Questa mattina il sindaco Francesco Persiani congiuntamente con l’assessore al Bilancio Pier Lio Baratta e l’assessore alle Attività produttive Paolo Balloni ha tenuto una riunione in video conferenza con Cassa depositi e prestiti e Sace s.p.a. per definire il coordinamento delle azioni volte al sostegno di famiglie ed imprese del territorio.

giovedì, 9 aprile 2020, 18:48

Sopralluogo questo pomeriggio del presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, e dell'assessore alla protezione civile, Federica Fratoni, ad Aulla dove ieri, in località Albiano Magra, è crollato il ponte sul fiume Magra.Rossi e Fratoni, accompagnati dai tecnici del Genio civile, hanno incontrato il sindaco Roberto Valettini al quale hanno confermato il pieno supporto e l'impegno...

giovedì, 9 aprile 2020, 16:41

"Sembra assurdo ma oggi dobbiamo "ringraziare" il Covid-19 se non siamo di fronte ad un'altra tragedia che poteva essere pesantissima in termini di vite umane. Oltre alle dichiarazioni di circostanza, che come sempre non mancheranno, è d'obbligo una riflessione, non certo nuova, soprattutto ora che in molti devono (dovrebbero) immaginarsi...