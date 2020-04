Raccolta differenziata, cambia il calendario nei giorni di festa

Altre notizie brevi

giovedì, 23 aprile 2020, 22:22

Covid19, il sindaco Francesco De Pasquale: Questa sera l’azienda sanitaria ci ha comunicato due nuovi casi, uno ricoverato in ospedale e uno a domicilio. Questa sera mi preme informarvi che è stato pubblicato sul sito del Comune di Carrara il bando per il contributo affitti rivolto ai lavoratori colpiti dalla crisi economica...

giovedì, 23 aprile 2020, 17:39

A seguito della pubblicazione del bando da parte del Comune di Carrara per l’assegnazione di contributi ai canoni di locazione conseguentemente all’emergenza epidemia Covid – 19 la FENAPI comunica la propria disponibilità a predisporre la prevista domanda con la necessaria documentazione compresa l’attestazione ISEE.

giovedì, 23 aprile 2020, 17:02

Sabato 25 aprile, alle ore 10.30, il Sindaco di Carrara Francesco De Pasquale e il Presidente del Consiglio Comunale Michele Palma celebreranno insieme ad A.N.P.I. (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) il 75° anniversario della Liberazione.

giovedì, 23 aprile 2020, 15:14

Carrara Studi Aperti non potrà dare al pubblico la possibilità di visitare gli studi come nelle precedenti edizioni: è stato pensato, quindi, un format digitale che permetterà di continuare a dar voce e far conoscere gli artisti e i collaboratori di questo progetto a quanti vogliono scoprire l’Arte in tutti...

mercoledì, 22 aprile 2020, 20:57

La circolazione veicolare sulla Sp 41 di Pognana, nel Comune di Fivizzano, è interrotta all'altezza del Km 2,300. Lo prevede un’ordinanza del Sevizio Viabilità della Provincia di Massa-Carrara che è stata adottata per chiudere il ponte situato a quel chilometraggio a seguito di un sopralluogo del 22 aprile è stato...

mercoledì, 22 aprile 2020, 18:54

Il direttore generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest oggi (22 aprile) ha fatto il punto della situazione sulle RSA, evidenziando che sono state messe in atto varie azioni di contenimento del rischio:

mercoledì, 22 aprile 2020, 17:59

«Nausicaa e l'amministrazione comunale stanno lavorando da settimane per ridisegnare i servizi alla luce dell'emergenza imposta dal covid-19. Stiamo tentando di non sottrarre servizi essenziali e al tempo stesso di tutelare la salute di cittadini e lavoratori.

mercoledì, 22 aprile 2020, 14:46

Il vice coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani, Nicola Biglioli, chiede lumi sulla vicenda: “La Cooperativa Maris – esordisce - a gennaio si è aggiudicata l’appalto per la pulizia strade di tutto il territorio comunale. Ci risulta che la stessa abbia visionato molti spazi nel centro di Aulla, senza trovare un...

mercoledì, 22 aprile 2020, 14:45

I pazienti con patologie tumorali in trattamento attivo saranno sottoposti a tampone per escludere la positività al Covid-19 e permettere così una più efficace continuità e tempestività dei trattamenti.

mercoledì, 22 aprile 2020, 11:53

Ieri mattina alle 12 si è tenuta, in videoconferenza, una riunione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro delle attività produttive e commerciali che operano nella nostra provincia correlata all’emergenza Covid-19.