Raccolta differenziata, cambia il calendario per il 1° maggio

Altre notizie brevi

lunedì, 27 aprile 2020, 21:16

La sospensione dei servizi presso il Distretto Socio Sanitario di Pontremoli, disposta ieri dalla Società della Salute della Lunigiana, è una decisione che l'Amministrazione comunale di Pontremoli ha giudicato "frettolosa e sbagliata, oltre che assunta in spregio ai rapporti istituzionali che avrebbero voluto una condivisione della scelta con il Comune".

lunedì, 27 aprile 2020, 21:14

Questo il consueto messaggio, rivolto ai propri concittadini, del sindaco di Carrara Francesco De Pasquale:"Buona seraOggi l’azienda sanitaria ci ha comunicato un nuovo caso positivo e una guarigione.Come avete sentito ieri sera nel corso della comunicazione del presidente del consiglio dei ministri dal 4 maggio sono in arrivo nuove misure...

domenica, 26 aprile 2020, 16:19

A causa di lavori di manutenzione e di messa in sicurezza della struttura resisi necessari, i servizi socio-sanitari presenti all'interno del distretto socio-sanitario di Pontremoli sono temporaneamente trasferiti all'ospedale di Pontremoli, nei locali dei servizi territoriali denominati "Rustico".

domenica, 26 aprile 2020, 14:26

Cosimo Maria Ferri interviene in merito all'appello del presidente dell'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Massa e Carrara Emanuele Giorgi."Certamente - spiega Ferri - il Decreto Liquidità può essere migliorato, in sede di conversione, e proveremo a farlo. Inoltre, le istanze che non saranno accolte verranno riproposte nel...

domenica, 26 aprile 2020, 14:24

"Dato che dalle ore 20 di domenica 26 aprile è stata sospesa la ricezione delle domande per richiedere i buoni spesa-emergenza Covid-19 per esaurimento momentaneo dei fondi stanziati dal Governo a disposizione del Comune, proponiamo che il 20 per cento dell'indennità e dello stipendio del Sindaco, del suo staff assunto da...

venerdì, 24 aprile 2020, 22:58

De Pasquale: Oggi l’azienda sanitaria ci ha comunicato due nuovi casi positivi e una guarigione. Ma la notizia più importante oggi è che finalmente Asl ha ufficializzato l’imminente apertura del V piano del Monoblocco per le cure intermedie dei pazienti no covid. Si tratta di una novità importante che arriva al termine...

venerdì, 24 aprile 2020, 22:55

A seguito della pubblicazione del bando da parte dei Comuni di Carrara, Massa e Montignoso per l’assegnazione di contributi ai canoni di locazione conseguentemente all’emergenza epidemia Covid – 19 la FENAPI comunica la propria disponibilità a predisporre la prevista domanda con la necessaria documentazione compresa l’attestazione ISEE.

venerdì, 24 aprile 2020, 13:56

«Una misura essenziale a sostegno e protezione di tutti i soggetti che si trovano in situazioni di difficoltà a causa dell'emergenza determinata dal Coronavirus» è il primo commento dell'Assessore Giorgia Podestà dopo l'approvazione in Giunta della Delibera per l'assegnazione di contributi economici per i canoni di locazione.

venerdì, 24 aprile 2020, 12:08

Dal 4 al 10 maggio si svolgerà l’International Coaching Week, una manifestazione tenuta a livello mondiale che viene organizzata ogni anno dal 1999 da ICF (International Coach Federation) la più grande organizzazione di Coach professionisti al mondo.

venerdì, 24 aprile 2020, 11:55

Nel rispetto di tutte le misure previste domani, 25 aprile, alle ore 12, il presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti, il sindaco di Massa, Francesco Persiani e l'Anpi deporranno una corona al Monumento al Partigiano, a Massa, in Largo Matteotti.