Raccolta fondi di Italia Viva in aiuto alle famiglie nell’emergenza Coronavirus

Altre notizie brevi

venerdì, 3 aprile 2020, 16:03

A seguito dell’applicazione del DPCM del 28/03/2020 come misura di contrasto al diffondersi del virus Covid-19, gli uffici della Fondazione rimarranno ulteriormente chiusi fino al giorno 13 aprile.

venerdì, 3 aprile 2020, 15:54

Appalti urgenti della Regione a Massa Carrara affidati ad aziende fuori provincia, Giannarelli (M5S): "Rossi sbaglia, non tutela le realtà imprenditoriali locali".

venerdì, 3 aprile 2020, 15:50

Il CInema Garibaldi Carrara, Il Nuovo La Spezia e Astoria Lerici consigliano dal 4 all'11 aprile:L'AMORE PER IL CINEMA AL TEMPO DEL CORONAVIRUSIn ottemperanza al nuovo decreto del Presidente del Consiglio e ulteriori disposizioni attuative IL NUOVO LA SPEZIA-ASTORIA LERICI-GARIBALDI CARRARA SONO CHIUSIma potete guardare i film CHE VI CONSIGLIAMO...

venerdì, 3 aprile 2020, 15:43

"Campagna elettorale perenne. Così potremmo riassumere il comportamento dell'amministrazione in questi giorni di crisi sanitaria". A Parlare sono i Giovani Democratici di Massa.

giovedì, 2 aprile 2020, 17:40

Nelle Rsa della Toscana dal 29 marzo alla mezzanotte del 1 aprile sono stati fatti 4.873 tamponi, e 667 (509 tra gli ospiti e 158 tra gli operatori, qualcosa più del 13 per cento) sono finora risultati positivi al Covid-19.

giovedì, 2 aprile 2020, 13:53

Covid19, il sindaco Francesco De Pasquale: "Oggi vi devo comunicare la notizia di un nuovo decesso da covid-19. Si tratta di una persona di 83 anni ricoverata da qualche giorno in ospedale e proveniente dalla Casa di Riposo Regina Elena.

giovedì, 2 aprile 2020, 13:53

L'associazione Ada Carrara in collaborazione con la dottoressa Cristina Agostini e la dottoressa Claudia Radicchi offre un servizio rivolto ad anziani e non che si trovano in quarantena o in isolamento domiciliare a causa dell'emergenza Coronavirus. .

mercoledì, 1 aprile 2020, 21:01

Il gruppo consiliare del partito democratico, composto da Luca Poletti e Andrea Strambi, giudica positivamente il lavoro del governo guidato da Giuseppe Conte.

mercoledì, 1 aprile 2020, 18:56

L'Unità di crisi aziendale per la gestione dell'emergenza Covid-19 dell'Azienda USL Toscana nord ovest informa che è partita la sperimentazione dei test sierologici per la ricerca degli anticorpi IgM e IgG al Sars-CoV-2.

mercoledì, 1 aprile 2020, 17:32

La Segreteria Provinciale Lega non può esimersi dal rispondere alle polemiche gratuite lanciate in questi giorni da parte dei due parlamentari PD e 5stelle, Martina Nardi e Riccardo Ricciardi. "Due parlamentari - si legge nella nota - che dovrebbero lavorare per il territorio che rappresentano, invece sono spariti non solo...