Sabato 18 aprile alle 18 messa in duomo a porte chiuse

venerdì, 17 aprile 2020, 12:39

Sabato 18 aprile alle 18 per esprimere vicinanza e testimonianza anche in questi giorni di festa per la comunità cristiana e maggiormente alla popolazione di Carrara chiusa nelle proprie case verrà celebrata, in Duomo la messa che, come da disposizioni governative relative al Covid-19, si svolgerà a porte chiuse e trasmessa in diretta streaming sul gruppo Facebook della parrocchia del Duomo.

In particolare, al termine della celebrazione eucaristica mons. Piagentini uscirà dall’abbazia cittadina portandosi sul portone d’ingresso, da solo, per impartire la solenne Benedizione Eucaristica con il sacramento alla città di Carrara, dopo di che tornerà in Duomo senza nulla aggiungere.

La solenne benedizione con il sacramento all’intera città di Carrara impartita da monsignor Raffaello Piagentini sarà inoltre un solenne gesto di ringraziamento da parte dell’intera comunità verso tutti coloro che quotidianamente vegliano ed operano per la sicurezza.