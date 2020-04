Sds Lunigiana mira a costituire una lista di soggetti qualificati a partecipare ad un'attività di co-progettazione

martedì, 14 aprile 2020, 16:40

C’è ancora tempo fino a mercoledì 22 aprile per presentare la domanda per partecipare a una istruttoria pubblica rivolta a imprese e cooperative sociali, soggetti pubblici e privati che operano nel recupero socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, finalizzata ad acquisire elementi e proposte per la presentazione di progettualità a valere sull'avviso pubblicato dalla Regione Toscana, finanziato dal Fondo Sociale Europeo 2014 – 2020, dal titolo “Servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili (seconda edizione)”.

La Società della Salute della Lunigiana, attraverso questa procedura ad evidenza pubblica, mira a costituire una lista di soggetti qualificati a partecipare ad un'attività di co-progettazione, al fine di presentare una progettualità da sottoporre a valutazione ed eventuale approvazione regionale nell'ambito del POR FSE.

I soggetti selezionati verranno chiamati a partecipare al tavolo di co-progettazione unitamente alla SdS Lunigiana.

Al termine dell'attività di co-progettazione, coordinata dalla SdS Lunigiana, i soggetti selezionati dovranno produrre un progetto da sottoporre a selezione regionale; il progetto dovrà essere redatto secondo quanto specificato nell'avviso regionale sopracitato.

I soggetti selezionati dovranno conoscere le norme del Fondo Sociale Europeo al fine di produrre un progetto ammissibile.

I destinatari delle attività progettuali sono persone disabili non occupate e persone in carico ai servizi di salute mentale non occupate, compresi i giovani usciti dai percorsi scolastici e formativi.

In particolare, i destinatari delle attività progettuali sono persone in carico ai servizi socio-assistenziali, sanitari e/o socio- sanitari.

Per la concretizzazione dell’avviso la Regione Toscana ha assegnato alla zona distretto Lunigiana la cifra di 181mila e 606 euro.

Ogni progetto presentato dovrà prevedere il raggiungimento di un numero minimo di persone coinvolte: in Lunigiana ne dovranno essere prese in carico almeno 26, mentre almeno 21 dovranno essere I progetti personalizzati e almeno 15 gli stage in azienda.

Tutte le informazioni sull’avviso di istruttoria pubblica in questione sono disponibili sul sito web della Società della Salute della Lunigiana (www.sdslunigiana.it), consultando la sezione “bandi e avvisi”, da dove è possible scaricare la documentazione necessaria.