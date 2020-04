Si celebra il 25 Aprile a Massa

Altre notizie brevi

venerdì, 24 aprile 2020, 13:56

«Una misura essenziale a sostegno e protezione di tutti i soggetti che si trovano in situazioni di difficoltà a causa dell'emergenza determinata dal Coronavirus» è il primo commento dell'Assessore Giorgia Podestà dopo l'approvazione in Giunta della Delibera per l'assegnazione di contributi economici per i canoni di locazione.

venerdì, 24 aprile 2020, 12:08

Dal 4 al 10 maggio si svolgerà l’International Coaching Week, una manifestazione tenuta a livello mondiale che viene organizzata ogni anno dal 1999 da ICF (International Coach Federation) la più grande organizzazione di Coach professionisti al mondo.

venerdì, 24 aprile 2020, 11:55

Da martedì 5 maggio, in occasione della giornata internazionale dell'ostetrica nell'anno dell'infermiere e dell'ostetrica, saranno riattivati i servizi "Partorire con Noi" di accoglienza per la gravidanza a termine nel reparto di Ostetricia dell'ospedale Apuane che, adattandosi all'emergenza Covid, si svolgeranno su piattaforma virtuale con la solita calendarizzazione del mercoledì pomeriggio rivolgendosi gruppi...

giovedì, 23 aprile 2020, 22:22

Covid19, il sindaco Francesco De Pasquale: Questa sera l’azienda sanitaria ci ha comunicato due nuovi casi, uno ricoverato in ospedale e uno a domicilio. Questa sera mi preme informarvi che è stato pubblicato sul sito del Comune di Carrara il bando per il contributo affitti rivolto ai lavoratori colpiti dalla crisi economica...

giovedì, 23 aprile 2020, 17:39

A seguito della pubblicazione del bando da parte del Comune di Carrara per l’assegnazione di contributi ai canoni di locazione conseguentemente all’emergenza epidemia Covid – 19 la FENAPI comunica la propria disponibilità a predisporre la prevista domanda con la necessaria documentazione compresa l’attestazione ISEE.

giovedì, 23 aprile 2020, 17:02

Sabato 25 aprile, alle ore 10.30, il Sindaco di Carrara Francesco De Pasquale e il Presidente del Consiglio Comunale Michele Palma celebreranno insieme ad A.N.P.I. (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) il 75° anniversario della Liberazione.

giovedì, 23 aprile 2020, 15:32

Nausicaa Spa ricorda che, in occasione delle festività del 25 aprile e del 1° maggio, ci saranno alcune variazioni nel calendario della raccolta differenziata. Ecco, di seguito, i cambiamenti da rammentare:

giovedì, 23 aprile 2020, 15:14

Carrara Studi Aperti non potrà dare al pubblico la possibilità di visitare gli studi come nelle precedenti edizioni: è stato pensato, quindi, un format digitale che permetterà di continuare a dar voce e far conoscere gli artisti e i collaboratori di questo progetto a quanti vogliono scoprire l’Arte in tutti...

mercoledì, 22 aprile 2020, 20:57

La circolazione veicolare sulla Sp 41 di Pognana, nel Comune di Fivizzano, è interrotta all'altezza del Km 2,300. Lo prevede un’ordinanza del Sevizio Viabilità della Provincia di Massa-Carrara che è stata adottata per chiudere il ponte situato a quel chilometraggio a seguito di un sopralluogo del 22 aprile è stato...

mercoledì, 22 aprile 2020, 18:54

Il direttore generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest oggi (22 aprile) ha fatto il punto della situazione sulle RSA, evidenziando che sono state messe in atto varie azioni di contenimento del rischio: