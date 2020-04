Solidarietà alimentare, da lunedì parte la distribuzione dei buoni

venerdì, 3 aprile 2020, 17:40

Inizierà lunedì la distribuzione dei buoni pasto realizzati dal Comune di Carrara nell’ambito delle iniziative di sostegno alimentare a favore delle persone colpite dalla crisi economica innescata dall’epidemia di Coronavirus. I buoni pasto, stampati per il municipio dalla tipografia Antares e muniti di marchio anticontraffazione, saranno consegnati a domicilio a chi ne ha fatto richiesta a cura dei volontari della Protezione Civile, muniti di apposito tesserino. Al momento della consegna, i cittadini dovranno firmare la ricevuta e l’autocertificazione, compilata dagli uffici durante la telefonata con cui è stato attivato il servizio oppure consegnare l’originale dell’autocertificata inviata in copia via e-mail. I buoni, del valore di 150 euro a persona più 50 euro per ogni componente della famiglia, potranno essere spesi nei seguenti negozi convenzionati con il Comune di Carrara per l’acquisto di beni di prima necessità.



CONAD - VIA CARRIONA ANGOLO VIA CAVOUR N. 15 CARARA

CONAD - VIA BONASCOLA N. 35

CONAD CITY – P.ZZA SACCO E VANZETTI CARRARA

CARREFOUR – VIALE XX SETTEMBRE N. 290

CARREFOUR – VIA CAPITAN FIORILLO N. 10

CARREFOUR – VIA FELICE CAVALLOTTI N. 52

COOP – VIA CAMPO D’APPIO N. 1 AVENZA

MINIMARKET TUTTO MIL BUONO – VIA G. MENCONI 53 AVENZA

PUNTO SIMPLY – VIALE XX SETTEMBRE N. 83 MARINA DI CARRARA

PUNTO SIMPLY – VIA B. ORDONEZ N. 1



I negozi saranno muniti di un adesivo di riconoscimento, donato dalla tipografia Antares. Dai prossimi giorni, oltre ai buoni, saranno distribuite anche le tessere prepagate, di pari importo, da spendere sempre per l’acquisto di beni di prima necessità anche in altri supermercati che verranno comunicati attraverso il sito del Comune di Carrara. Le tessere prepagate, come i buoni, saranno consegnate a domicilio ai cittadini che ne hanno fatto richiesta.



Gli interventi sono riservati in via prioritaria alle persone che non siano già assegnatarie di sostegno pubblico. Tra queste avranno la precedenza, i cittadini in condizione di indigenza o di necessità individuata dai servizi sociali; i nuclei familiari più numerosi; quelli dove sono presenti minori; le persone in situazioni di fragilità determinate dall’assenza di reti familiari e di prossimità e quelle in situazioni di marginalità e di particolare esclusione.



Chi fosse in possesso di questi requisiti può chiamare il numero verde 800 - 055 - 692 dalle ore 8.30 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì e il sabato, dalle ore 8.30 alle ore 14. La richiesta può essere presentata anche scaricando l’apposita autocertificazione dal sito www.comune.carrara.ms.it. Dopo averla stampata, compilata in ogni sua parte e sottoscritta, deve essere inviata in allegato all’indirizzo: sociale@comune.carrara.ms.it. Si raccomanda di compilare l’autocertificazione e soprattutto di scrivere cose veritiere onde evitare conseguenze penalmente rilevanti.



«In appena 3 giorni abbiamo compilato oltre 300 schede. Si tratta di una richiesta elevatissima che conferma la gravità della situazione. Da lunedì queste persone inizieranno a ricevere i buoni per fare la spesa, un aiuto concreto in un momento di profonda difficoltà. Il nostro numero verde è letteralmente subissato di telefonate e per questo, nonostante sia stato potenziato, può accadere che la linea risulti occupata. Invito i cittadini ad avere pazienza e ricordo che non c’è una priorità per chi telefona prima» ha ribadito l’assessore al Sociale Anna Galleni, ringraziando il dirigente e lo staff del suo settore per l’instancabile lavoro che stanno svolgendo e la tipografia Antares che grazie alla sua immediata disponibilità ha permesso di ridurre i tempi di attivazione del servizio. «In questo momento anche il gesto di portare il cibo a casa di una persona può comportare un rischio per la salute, quindi abbiamo attivato una procedura studiata per evitare i contatti. Le richieste sono tantissime e il timore che i soldi stanziati diventino insufficienti mi porta a rilanciare l’appello a chi se lo può permettere a essere solidale, facendo una donazione sul Conto corrente 1600/825797/90 intestato a COMUNE DI CARRARA con causale DONAZIONI EMERGENZA CORONAVIRUS. L’Iban è: IT43F0617524510000082579790» ha concluso l’assessore ricordando che queste risorse saranno utilizzate per fornire altri buoni o tessere per l’acquisto di alimenti e beni di prima necessità.