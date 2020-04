Supporto psicologico telefonico gratuito con professionisti grazie ad Ada Carrara

giovedì, 2 aprile 2020, 13:53

L'associazione Ada Carrara in collaborazione con la dottoressa Cristina Agostini e la dottoressa Claudia Radicchi offre un servizio rivolto ad anziani e non che si trovano in quarantena o in isolamento domiciliare a causa dell'emergenza Coronavirus. . Si tratta di un servizio gratuito di supporto psicologico telefonico. Per poterne usufruire contattare direttamente il professionista (per garantire la privacy) che sarà disponibile per chiamate di circa 20 minuti: Cristina Agostini 333 3014452 lunedì e mercoledì mattina: 10-11.30, venerdì ore 14.30-16; Claudia Radicchi, 329 9262877 martedì e giovedì mattina 10- 11.30, martedì anche il pomeriggio ore 14.30-16. "In questi giorni di emergenza sanitaria non possiamo trascurare le implicazioni psicologiche che questa drammatica situazione comporta. Segnaliamo pertanto un servizio utile, messo a disposizione dalla nostra associazione – sottolinea la presidente Laura Menconi -. Si tratta di un servizio gratuito di supporto psicologico telefonico rivolto ad anziani che sono in isolamento domiciliare a causa dell'emergenza Coronavirus e sentono la necessità di essere sostenuti".