Triduo pasquale: in streaming le celebrazioni del vescovo

mercoledì, 8 aprile 2020, 14:09

Sulla pagina facebook del Seminario Vescovile di Massa saranno trasmesse in diretta streaming le celebrazioni del triduo Pasquale presiedute dal Vescovo mons. Giovanni Santucci. Si svolgeranno tutte a porte chiuse, nella Cattedrale di Massa. I collegamenti sono resi possibili grazie alla generosa disponibilità di alcuni volontari. Con il Vescovo, secondo quanto stabilito dalla Nota del Ministero degli Interni, saranno presenti le persone strettamente necessarie allo svolgimento della liturgia e dei riti connessi: lettori, concelebranti, ministri, diaconi, cantore, organista. Questi gli orari:

-Giovedì Santo, S.Messa «in coena Domini»: ore 20.

-Venerdì Santo, Celebrazione della Passione del Signore: ore 15.

-Solenne Veglia pasquale, sabato 11 aprile: ore 22.

-Domenica 12 aprile, solenne pontificale di Pasqua: ore 10. Alle ore 12, le campane del Duomo, insieme a quelle di tutte le chiese della Toscana, suoneranno a festa, come segno di annuncio della vittoria di Cristo sulla morte, di speranza per uomini e donne in questo tempo di sofferenza, di comunione fra tutte le comunità.

L’indirizzo internet cui collegarsi è: www.facebook.com/seminariovescovilemassa/