Una riunione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro delle attività produttive e commerciali

mercoledì, 22 aprile 2020, 11:53

Ieri mattina alle 12 si è tenuta, in videoconferenza, una riunione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro delle attività produttive e commerciali che operano nella nostra provincia correlata all’emergenza Covid-19.

Il suddetto tavolo è stato convocato, su espressa richiesta del Prefetto di Massa-Carrara Paolo D’Attilio, dal presidente della Provincia. Hanno partecipato il sindaco del Comune di Massa Francesco Persiani, il sindaco del Comune di Carrara Francesco De Pasquale, il presidente dell’Unione di Comuni Montana della Lunigiana Roberto Valettini, il segretario CGIL Provinciale Paolo Gozzani, il segretario provinciale CISL Andrea Figaia e il segretario provinciale UIL Franco Borghini.

L’incontro è servito a fare il punto della situazione circa il numero e la tipologia di aziende che, a vario titolo, hanno chiesto ad oggi di ripartire con le attività, in forza del DPCM del 10 aprile. Tutte le parti hanno manifestato la ferma volontà di analizzare attentamente tutte le problematiche inerenti tale prima fase di riapertura delle attività commerciali e dei siti di produzione, convenendo che, in un territorio particolarmente colpito dalla emergenza sanitaria come quello di Massa Carrara, dovrà essere salvaguardata in primis la salute dei lavoratori e verificato il rispetto stringente dei protocolli in grado di tutelarla, seppur nella consapevolezza che le scelte del Governo sono sottese a sostenere la ripresa economica e l’occupazione.

Si è anche colto l’occasione per gettare le basi per i necessari confronti che si renderanno necessari in vista della cosiddetta “Fase 2” preannunciata dal Governo, dando spazio ad un nuovo percorso condiviso e volto unicamente a garantire la sicurezza di tutti quelli che saranno chiamati a riprendere la propria attività lavorativa, nel rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie del caso.

Su questo punto di partenza è stata costruita una road map che prevede nuove riunioni per cominciare ad entrare nelle tematiche tecniche, per sviscerarle e per trovare soluzioni che siano coerenti con le disposizioni normative e con il buon senso che deve essere applicato in questo delicato momento storico.