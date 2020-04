Viabilità: interrotta la circolazione su Sp 54 Arlia-Comano

Altre notizie brevi

martedì, 21 aprile 2020, 22:17

Covid19, De Pasquale e il consueto appuntamento quotidiano con i suoi cittadini: "Dopo varie richieste oggi l’azienda sanitaria ha finalmente iniziato a comunicarci anche i dati sulle guarigioni. Dall’inizio dell’epidemia risultano quindi 8 persone che dopo aver contratto il covid-19 si sono negativizzate, superando l’infezione.

martedì, 21 aprile 2020, 15:20

Dopo aver appreso da un'agenzia di un appello dei nostri medici ed infermieri e tutto il personale ospedaliero sanitario, Stefano Agnesini, rappresentante del mondo delle imprese con Leonardo Tessa responsabile delle imprese ambulanti, commenta: "Esprimo piena solidarietà a tutto il personale sanitario condividendo a pieno le loro perplessità.

martedì, 21 aprile 2020, 15:17

La Lega Salvini Premier di Massa interviene dopo le polemiche, anche odierne, sulla gestione della consegna di mascherine da parte della Regione Toscana a guida PD."Reputiamo necessario ricordare da chi sia partito questo "tormentone delle mascherine" - esordisce -. A inizio mese, quando ancora questo nuovo prezioso strumento scarseggiava, il Comune...

martedì, 21 aprile 2020, 15:13

Oltre 350 mila euro da parte di Bofrost Italia per sostenere, con l’acquisto di attrezzature sanitarie, più di 50 ospedali su tutto il territorio nazionale impegnati nella cura dei pazienti affetti da Covid-19. È questo il risultato dell’iniziativa “Insieme siamo una forza” avviata all’inizio di marzo dalla più grande azienda italiana di vendita...

martedì, 21 aprile 2020, 15:11

A seguito della pubblicazione del bando da parte del Comune di Massa per l’assegnazione di contributi ai canoni di locazione conseguentemente all’emergenza epidemia Covid – 19 la FENAPI comunica la propria disponibilità a predisporre la prevista domanda con la necessaria documentazione compresa l’attestazione ISEE.

martedì, 21 aprile 2020, 15:06

Insiste anche per tutta la giornata di oggi, martedì 21 e per buona parte di quella di domani, mercoledì 22 aprile, la perturbazione che sta portando sulla Toscana piogge sparse e, soprattutto, forti venti di grecale che interesseranno quasi tutta la regione.Dal tardo pomeriggio di domani il vento andrà attenuandosi quasi ovunque.Le piogge,...

martedì, 21 aprile 2020, 15:05

Il 51% di letti Covid occupati rispetto al totale dei 451 attivati, senza contare i molti altri pronti e quindi attivabili in caso di necessità.

lunedì, 20 aprile 2020, 19:39

Sulla base del Dpcm della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 aprile e dell’ordinanza della Regione Toscana, che detta misure per il contenimento del diffondersi del Covid 19 per poter mantenere in esercizio le attività commerciali, l’amministrazione del sindaco Francesco Persiani ha stabilito la ripresa delle attività alimentari all’interno...

lunedì, 20 aprile 2020, 19:38

Non è stupita Forza Italia dalle critche mosse verso la consegna delle mascherine, dalla sinistra Toscana, ma non reputa altrettanto lecite le modalità con cui i DPI vengono forniti dalla Regione

lunedì, 20 aprile 2020, 19:37

La sala operativa regionale ha emesso un codice giallo per vento forte su quasi tutta la Toscana a partire dalla mezzanotte di stasera, lunedì 20 aprile, valido per tutto domani, martedì 21 aprile. Se infatti domani, martedì, si attenuano i fenomeni che hanno portato oggi precipitazioni diffuse su tutta la regione,...