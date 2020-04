Zona Apuane: ringraziamento per una donazione alle USCA

Altre notizie brevi

martedì, 7 aprile 2020, 18:44

L'organizzazione pro medie imprese incontra a "distanza" i balneari della zona apuana perché mai come adesso sono vittime della crisi economica: "Siamo ad inizio aprile e gli altri anni gli stabilimenti balneari erano già ad un buon punto,ad un buon punto erano anche le prenotazioni.

martedì, 7 aprile 2020, 14:54

Soddisfazione per l’amministrazione comunale di Carrara che ha ricevuto, assieme ad altre municipalità della Toscana, la nota di ringraziamento dell'assessore regionale Monica Barni in merito al lavoro che in questo periodo le biblioteche e gli archivi stanno svolgendo online per i cittadini.

lunedì, 6 aprile 2020, 19:11

E’ uscito di casa poco dopo le 24 della scorsa notte e ha preso l’auto ma ha fatto pochi metri lungo via della Chiesa, la strada nella quale si trova la sua abitazione e poi si è fermato e si è sparato un colpo con la pistola che si era...

lunedì, 6 aprile 2020, 16:13

L'Azienda USL Toscana nord ovest informa tutti propri utenti che in considerazione della emergenza sanitaria in atto, i piani autorizzativi di pannoloni e traverse in scadenza nei mese di aprile e maggio 2020 saranno rinnovati automaticamente per 12 mesi.

lunedì, 6 aprile 2020, 15:33

Con propria nota, la Regione Toscana ricorda che ai sensi dell'articolo 103 del decreto legge numero 18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto "Cura Italia") tutti i certificati, attestati e permessi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15...

lunedì, 6 aprile 2020, 14:46

L'organizzazione per la tutela delle piccole e medie imprese della zona apuana, Lunigianese e Ligure e l'avvocato Alessandro Esperti chiedono al governo un anno di stop per il pagamento delle tasse: "È molto difficile per chi gestisce delle attività pagare la tassazione, siamo in una gravissima emergenza sanitaria ed economica...

domenica, 5 aprile 2020, 16:29

Roberta Dei interviene in merito alla distribuzione dei buoni spesa alle famiglie in difficoltà del comune di Massa."Finalmente - dichiara - vengono distribuiti i buoni spesa alle famiglie in difficoltà con i soldi inviati dal Governo Conte, ma non sono ancora sufficienti perché la crisi durerà ancora mesi.

domenica, 5 aprile 2020, 09:49

Coronavirus, Francesco De Pasquale: Oggi vi segnalo il decesso di una donna di 90 anni colpita dal Covid-19. Insieme a tutta la città, ci associamo al dolore dei familiari per questa dolorosa perdita, aggravata dall’impossibilità di potersi stringere tutti insieme attorno al proprio caro, facendosi forza gli uni con gli altri.

domenica, 5 aprile 2020, 09:47

Il presidente della Società della Salute della Lunigiana, Riccardo Varese, precisa quanto segue: “A seguito di alcune problematiche dovute all’elevato numero dei tamponi da processare, per due giorni non è stato possibile comunicare i dati sugli esiti degli stessi eseguiti in Lunigiana. Il servizio sarà ripristinato già da stasera (domenica 5...

sabato, 4 aprile 2020, 10:18

Parte oggi la Spesa Sospesa nei punti vendita Unicoop Firenze, con l'obiettivo di raccogliere fondi per offrire una spesa alle persone bisognose, ancora più vulnerabili in questo momento di emergenza sanitaria e di crisi economica.