Al Garibaldi Carrara dal 23 al 27 maggio on demand

venerdì, 22 maggio 2020, 09:29

Arriva MioCinema, piattaforma di cinema d'autore. Non troverai tutto il cinema, soltanto il meglio. MioCinema è la piattaforma per vedere i film da casa, sostenere la TUA SALA: IL NUOVO LA SPEZIA - ASTORIA LERICI - GARIBALDI CARRARA. Le sale si sono infatti riunite nella piattaforma digitale per essere al fianco del pubblico in questo momento critico di chiusura. Non solo: MioCinema proseguirà il suo cammino anche dopo l'emergenza proponendo film ricercati, incontri con gli autori, documentari e molto altro. Al momento dell'iscrizione, del tutto gratuita, MioCinema richiederà di scegliere la sala di riferimento (Il Nuovo o Astoria o Garibaldi), a quel punto si potrà decidere se acquistare o meno. Quando si acquista, Il film rimane a disposizione nel carrello per un mese e da quando si clicca "play" si hanno 48 ore per vederlo o rivederlo. È possibile scegliere il film in versione originale con i sottotitoli in italiano o nella normale versione doppiata



ACCOUNT E REGISTRAZIONE



La registrazione è completamente gratuita, Non comporta alcun costo e Non è un servizio in abbonamento. Per poter noleggiare un film ci si registra una prima volta e si sceglie il cinema di riferimento ( IL NUOVO LA SPEZIA o ASTORIA LERICI o GARIBALDI CARRARA) In qualsiasi momento, accedendo al proprio pannello personale è possibile la cancellazione, la modifica dei dati anagrafici e indirizzo e-mail. PER SCEGLIERE IL TUO CINEMA DI RIFERIMENTO TRA IL NUOVO-ASTORIA-GARIBALDI: In fase di registrazione, si dovrà indicare il CAP di residenza. La piattaforma seleziona la sala preferita: in questo modo il cinema riceverà una percentuale dell'acquisto e potrai accedere a tutte le promozioni esclusive del cinema, anche quando le sale riapriranno, terminata l'emergenza COVID. Basta consultare il sito www.cinemailnuovolaspezia.it e gli account social del tuo cinema preferito tra IL NUOVO o ASTORIA o GARIBALDI per essere sempre aggiornato sulle promozioni in atto legate alla piattaforma.



Il pagamento del biglietto per la visione del film avviene tramite tutti i principali circuiti di pagamento elettronico: Visa, Maestro, Mastercard, American Express, Apple Pay, Google Pay, Microsoft Pay. Dalla propria area privata si può MODIFICARE MODALITA DI PAGAMENTO.



Per utilizzare MIOCINEMA è SUFFICIENTE una connessione internet e un computer o una TV. Presto SI POTRA' scaricare anche l'app per iOS e Android e portare MIOCINEMA ovunque. Si può usufruire del servizio MIOCINEMA direttamente dal computer nella versione desktop oppure sulla TV tramite dispositivi di trasmissione ad hoc (es. Chromecast). Presto MIOCINEMA sarà disponibile anche per dispositivi iOS e Android direttamente su smartphone o Smart Tv. E' possibile vedere il contenuto acquistato su due dispositivi contemporaneamente.

Per qualsiasi informazione tecnica o di pagamento scrivere a info@miocinema.it



La mission di MIOCINEMA e delle sale IL NUOVO-ASTORIA-GARIBALDI è quella di aumentare la visibilità e il pubblico del cinema di qualità internazionale, con un occhio di riguardo per il cinema Europeo. Grazie a MIOCINEMA i film potranno raggiungere una parte maggiore del loro potenziale pubblico e le case di distribuzione e produzione potranno offrire un servizio extra ai loro spettatori.



Contattaci tramite i nostri canali social o scrivi a ilnuovocinemasp@gmail.com, whatsapp 348 5543921, Ti risponderemo al più presto!







SABATO 23 MAGGIO

Ore (Non stop) I MISERABILI



Ore (Non stop) LE PALME D'0RO A CANNES ( UN AFFARE DI FAMIGLIA-THE SQUARE-IO DANIEL BLACK-DHEEPAN UNA NUOVA VITA-IL REGNO D'INVERNO-LA VITA DI ADELE -AMOUR-LO ZIO BOONMEE CHE RICORDA LE VITE PRECEDENTI-IL NASTRO BIANCO-LA CLASSE-4 MESI 3 SETTIMANE 2 GIORNI-IL VENTO CHE ACCAREZZA L'ERBA-L'ENFANT-ROSETTA)

Ore 21.00 FAVOLACCE ( In diretta Live Ospiti i registi Damiano e Fabio D'Innocenzo, intervistati dal critico Goffredo Fofi) a seguire la proiezione del film orso d'argento per la sceneggiatura al Festival di Berlino



DOMENICA 24 MAGGIO

Ore (Non stop) LE PALME D'0RO A CANNES ( UN AFFARE DI FAMIGLIA-THE SQUARE-IO DANIEL BLACK-DHEEPAN UNA NUOVA VITA-IL REGNO D'INVERNO-LA VITA DI ADELE -AMOUR-LO ZIO BOONMEE CHE RICORDA LE VITE PRECEDENTI-IL NASTRO BIANCO-LA CLASSE-4 MESI 3 SETTIMANE 2 GIORNI-IL VENTO CHE ACCAREZZA L'ERBA-L'ENFANT-ROSETTA)



LUNEDI 25 MAGGIO

Ore (Non stop) LE PALME D'0RO A CANNES ( UN AFFARE DI FAMIGLIA-THE SQUARE-IO DANIEL BLACK-DHEEPAN UNA NUOVA VITA-IL REGNO D'INVERNO-LA VITA DI ADELE -AMOUR-LO ZIO BOONMEE CHE RICORDA LE VITE PRECEDENTI-IL NASTRO BIANCO-LA CLASSE-4 MESI 3 SETTIMANE 2 GIORNI-IL VENTO CHE ACCAREZZA L'ERBA-L'ENFANT-ROSETTA)

MARTEDI 26 MAGGIO

Ore (Non stop) LE PALME D'0RO A CANNES ( UN AFFARE DI FAMIGLIA-THE SQUARE-IO DANIEL BLACK-DHEEPAN UNA NUOVA VITA-IL REGNO D'INVERNO-LA VITA DI ADELE -AMOUR-LO ZIO BOONMEE CHE RICORDA LE VITE PRECEDENTI-IL NASTRO BIANCO-LA CLASSE-4 MESI 3 SETTIMANE 2 GIORNI-IL VENTO CHE ACCAREZZA L'ERBA-L'ENFANT-ROSETTA)





MERCOLEDI 27 MAGGIO

Ore (Non stop) LE PALME D'0RO A CANNES ( UN AFFARE DI FAMIGLIA-THE SQUARE-IO DANIEL BLACK-DHEEPAN UNA NUOVA VITA-IL REGNO D'INVERNO-LA VITA DI ADELE -AMOUR-LO ZIO BOONMEE CHE RICORDA LE VITE PRECEDENTI-IL NASTRO BIANCO-LA CLASSE-4 MESI 3 SETTIMANE 2 GIORNI-IL VENTO CHE ACCAREZZA L'ERBA-L'ENFANT-ROSETTA)



SINOSSI : I MISERABILI Risuonano oggi più che mai attuali le parole espresse da Victor Hugo che chiudono questo bellissimo ma dolente e realistico lungometraggio: Non ci sono ne' uomini ne' erbe cattive, soltanto cattivi coltivatori. Un messaggio talmente essenziale e semplice che racchiude il significato del film girato dal regista Ladj Ly, FAVOLACCE E' davvero un capolavoro. Ogni scena ritrae una sfaccetatura della società. Anche quando sembrano superflue, il contrasto con ciò che segue ti spiega il dubbio che avevi e così le scene si rincorrono in un walzer senza fine che si avvita sul tempo che scorre sempre più veloce. Alla fine hai i battiti a 1000...e non te ne sei nemmeno accorto. Strepitoso Elio Germano





I FILM PALMA D'ORO A CANNES : MioCinema, IL NUOVO LA SPEZIA ASTORIA LERICI-GARIBALDI CARRARA è la prima piattaforma on demand in Italia dedicata al cinema d'autore con il coinvolgimento diretto delle sale, dedichiamo uno speciale ai film che hanno fatto la storia del Festival di Cannes.