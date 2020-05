Al via le domande per l'asilo nido: novità per la struttura e la didattica

Altre notizie brevi

lunedì, 18 maggio 2020, 18:03

A seguito delle numerose richieste pervenute dai cittadini e sulla base dell’Ordinanza 57 della Regione Toscana, il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale si è attivato con i comuni confinanti della Regione Liguria per consentire gli spostamenti tra territori.Il primo cittadino si è rivolto a Sarzana e Luni, i due...

lunedì, 18 maggio 2020, 15:55

Un ringraziamento da parte di Giuliano Biselli, direttore dei presidi ospedalieri di Massa e Carrara, anche a nome dell'intera direzione di Azienda USL Toscana nord ovest, alla società cinese XIAMEN STANANTEE INDUSTRIES CO. LTD, situata nella città di SHUITOU.

lunedì, 18 maggio 2020, 13:00

Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno presentato dal candidato presidente della Regione per Toscana a sinistra, Tommaso Fattori, e dal suo collega Paolo Sarti, che chiede di consentire fin da subito gli spostamenti interregionali agli abitanti di Albiano Magra.

lunedì, 18 maggio 2020, 12:15

Il presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti, ha convocato la prossima seduta del Consiglio Provinciale per giovedì 21 maggio, alle ore 18, in videoconferenza.I Consiglieri provinciali possono scegliere di partecipare alla seduta presso la Sala della Resistenza nel Palazzo Ducale di Massa, oppure in videoconferenza tramite Skype.Questo l’ordine del giorno:- approvazione...

lunedì, 18 maggio 2020, 12:14

"Oltre alle classiche spiagge attrezzate- afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - vi sono anche le spiagge libere che dovrannp essere, comunque, ugualmente di facile fruizione da parte dei bagnanti." "Molto dipenderà - prosegue il consigliere - dal senso di responsabilità delle persone che dovranno rispettare le ormai...

domenica, 17 maggio 2020, 16:50

domenica, 17 maggio 2020, 16:47

La FENAPI di Massa Carrara ricorda che anche i lavoratori domestici, come tutti gli altri lavoratori, devono presentare allo Stato la dichiarazione dei redditi, cioè un documento che certifichi quanto ha guadagnato nell’anno precedente.

sabato, 16 maggio 2020, 20:09

La FENAPI di Massa Carrara ha organizzato per martedì 19 Maggio presso le sedi di Massa in Via Aurelia Ovest,139 (ex Centro Direzionale Olivetti) e di Montignoso in Via Roma,109, dalle 09,00 alle 12,30, la presenza di specifici addetti per rispondere agli interessati in merito alle opportunità riguardanti il Decreto Rilancio.

sabato, 16 maggio 2020, 18:28

A seguito del consiglio comunale del 24 aprile 2020, i consiglieri comunali Elena mosti, Ulian Berti, Alessandro Volpi, Stefano Alberti, Giovanni Giusti, Gabriele Carioli, Sergio Menchini e Dina dell'Ertole chiedono che il sindaco faccia chiarezza e denunci le singole “Politiche delle mancette”.

sabato, 16 maggio 2020, 18:24

Così il Circolo Pd Fossola e Perticata in una nota diffusa a mezzo stampa: "Da anni le lavoratrici della fu Apuafarma, ora Nausicaa, dei settori ristorazione scolastica e autisti scuolabus lamentano una sofferenza dovuta ad una disparità contrattuale dovuta al fatto che il loro contratto viene "sospeso" nel periodo estivo,...